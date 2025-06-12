İBB, 2 bin 500 Yeni Taksi İçin İlk İhaleyi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

İBB, 2 bin 500 Yeni Taksi İçin İlk İhaleyi Gerçekleştirdi

İBB, 2 bin 500 Yeni Taksi İçin İlk İhaleyi Gerçekleştirdi
12.06.2025 15:32  Güncelleme: 15:48
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi kapsamında 150 taksi plakası için ihale düzenledi. İlk etapta 9 taksi plakasının yeni sahipleri bulduğu ihale sonrası, İBB, taksi taşımacılığındaki hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında yer alan 150 taksi plakası için ihale düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında yer alan 150 taksi plakası için ihale düzenledi. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ihaleye yoğun ilgi gösterildi. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihaleye 30 istekli başvuru yaptı. Evrak kontrolleri sonucunda 14 başvuru geçerli sayılarak açık artırma aşamasına geçildi. Toplamda 9 taksi plakası yeni sahiplerine satılırken, ihale salonunda kısa süreli bir gerginlik de yaşandı. Evraklarının eksik olmadığını savunan bir istekli, ihaleye dahil edilmemesine tepki gösterdi. Encümen üyeleri, ilgili başvurunun "yanlış belge" sunulması nedeniyle geçersiz sayıldığını açıkladı. Yaşanan tartışmaların ardından ihale komisyonu sürece kaldığı yerden devam etti.

"Bugün 2 bin 500 taksinin ilk etabını ihaleye çıkardık"

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, "Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi İstanbul'un ve İstanbulluların uzun süredir devam eden bir taksi sorunu var buna çözüm bulmak amacıyla da UKOME 2 bin 500 adet uygulama tabanlı taksiyi devreye aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi de bu 2 bin 500 taksinin satışı için büyükşehir belediyesi encümenine yetki verdi. Biz bugün bu 2 bin 500 taksinin ilk etabını ihaleye çıktık. Taksici esnafımız tabi ilk defa böyle ve bir ihale metoduyla karşılaştığı için hoş nazirelerimiz oldu ama taksi esnafı buna teveccüh gösterdi. Bir kısmını sattık, uygulama tabanlı taksimiz İstanbulluların kısa sürede hizmetinde olacak. Duraklardan, yoldan yolcu alamayacak sadece belirli ve onaylanmış uygulamalarla çalışacak. Bu çalışmalar neticesinde taksiler, yolcularımız ve şoförlerimiz güvenli bir şekilde seyahat edecek. Taksilerimiz devamlı kayıt altında olacak. Her sene büyükşehir belediyesi tarafından akredite edilecek, kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoför arkadaşlar yine büyükşehir belediyemizin belli birimlerince ulaşım akademisi tarafından eğitime tabi tutulacak. Bu yeni nesil taksi İstanbullulara ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun inşallah" şeklinde konuştu.

29 yıllık kullanım hakkı

Yeni sistemde, daha önce süresiz olarak verilen taksi plakalarının aksine, kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlandırıldı. Uygulama ile İstanbul'daki taksi taşımacılığında hizmet kalitesinin artırılması ve çeşitliliğin sağlanması hedefleniyor. Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarla hizmet verecek. İBB yetkilileri, önümüzdeki süreçte kalan taksi plakalarının da etaplar halinde ihaleye çıkarılacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İBB, 2 bin 500 Yeni Taksi İçin İlk İhaleyi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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