İBB Soruşturması Giresun Meclisi'nde Tartışma Yarattı

İBB soruşturması Giresun Meclisi'ne taşındı

GİRESUN - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Giresunlu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve hakkında çeşitli iddialar bulunan Giresunlu Mustafa Nihat Sütlaş ile ilgili tartışmalar Giresun Belediye Meclisi'ne taşındı.

Giresun Belediye Meclisinin nisan ayı oturumunda CHP'li ve AK Partili üyeler arasında tartışma yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Öztürk'ün tutuklu bulunan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İmamoğlu'nun çalışma arkadaşları Murat Ongun, Mustafa Nihat Sütlaş ve Burak Aslan ile ilgili sözleri AK Partili üyelerden tepki aldı. CHP Meclis Üyesi Öztürk, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir görüşünü savunan bir partiyiz. İmamoğlu'nun ve arkadaşlarının tutuklanmasını gerektirecek somut deliller kamuoyuna açıklanamadı. Bu kişilere vurulan kelepçe, millet iradesine vurulmuştur. Üniversiteli gençlerin bayramı cezaevinde geçirmesi kabul edilemez. Bu durum, hukuk devletine yakışmamış ve devletimizi zedelemiştir" dedi.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Karaman ise, "İhbar edenlerin büyük kısmı kendi arkadaşları. Bu aşamada mağduriyet algısından çok, soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir" dedi.

Bu sözlere tepki gösteren Meclis Başkan Vekili Taner Yazıcı, bazı AK Partili belediye başkanlarının mahkemeye dahi gitmediğini belirterek, "Adalet herkese lazım. Adalet, kişiye göre değil, evrensel ilkelerle işler. Önce çuvaldızı kendinize batırmanız gerek. Altı ay içinde bu kadar belediye başkanının tutuklanması bir tesadüf olamaz. Boykot hakkı sizin tarafınızdan da geçmişte kullanılmıştır. Bu nedenle eleştirileriniz yersizdir" dedi.

Tartışmanın uzaması üzerine Yazıcı, Karaman'ın sözünü keserek, "Bunu uzatmaya gerek yok" diyerek gündem maddelerine geçilmesini sağladı.

Öte yandan CHP Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Öztürk, Giresunlu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Mustafa Öztürk, kurduğu Reklam İstanbul isimli şirketi aracılığıyla Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'den çeşitli ihaleler aldığı iddia edilen Nihat Sütlaş'ın okul arkadaşı olduğunu söyledi. Öztürk, tutuklu bulunan Sütlaş'ın Giresunlulara hitaben gönderdiği mektupta ailesinden ve yaptığı ticari faaliyetlerden bahsettiğini hatırlattı.