İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 25 Gözaltı Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında, İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de aralarında bulunduğu 25 kişi ile ilgili gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, suç örgütünün İsfalt ve İETT'den aldığı ve fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan 25 şüphelinin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da bulunan adreslerinde arama işlemi yapılarak gözaltına alınmalarına karar verildiği açıklandı. - İSTANBUL