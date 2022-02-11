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(İBRAHİM ABİ)Hasan Haşmet Işık'ın mezarı 1 yıl sonra yapıldı - Son Dakika

(İBRAHİM ABİ)Hasan Haşmet Işık'ın mezarı 1 yıl sonra yapıldı

11.02.2022 20:09
(İBRAHİM ABİ)Hasan Haşmet Işık'ın mezarı 1 yıl sonra yapıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde dört dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan ve bir sene önce koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden Hasan Haşmet Işık'ın mezarı düzenlenerek yapıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde dört dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan ve bir sene önce koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden Hasan Haşmet Işık'ın mezarı düzenlenerek yapıldı.

1999 ve 2019 yılları arasında 4 dönem belediye başkanlığı yapan ve korona virüsüne yakalanarak hayatını kaybeden Hasan Haşmet Işık, ölümünün birinci yıl dönümünde Yatağan Şehir Mezarlığı'ndaki mezarı yapıldı. Bir sene önce bugün vefat eden önceki dönem Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ın mezarında siyah antrasit mermer üzerine işli bir fotoğrafı ve bir de dörtlük şiir yazıldı. Mezar taşının üzerinde "Büyük Başkan, Seni çok sevdik, adını anmadığımız bir gün yok ki, hep kalbimizdesin, nur içinde yat" yazdığı görüldü. - MUĞLA

(İBRAHİM ABİ)Hasan Haşmet Işık'ın mezarı 1 yıl sonra yapıldı
(İBRAHİM ABİ)Hasan Haşmet Işık'ın mezarı 1 yıl sonra yapıldı

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Belediye Başkanlığı, Hasan Haşmet Işık, Yatağan, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel (İBRAHİM ABİ)Hasan Haşmet Işık'ın mezarı 1 yıl sonra yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: (İBRAHİM ABİ)Hasan Haşmet Işık'ın mezarı 1 yıl sonra yapıldı - Son Dakika
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