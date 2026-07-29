İçerisinde 700 bin TL değerinde ziynet ve döviz bulunan çantayı bulan güvenlik görevlilerine ödül - Son Dakika
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İçerisinde 700 bin TL değerinde ziynet ve döviz bulunan çantayı bulan güvenlik görevlilerine ödül

İçerisinde 700 bin TL değerinde ziynet ve döviz bulunan çantayı bulan güvenlik görevlilerine ödül
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Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nda unutulan ve içerisinde yaklaşık 700 bin TL değerinde ziynet eşyası ile döviz bulunan çantayı bularak sahibine ulaştırılmasını sağlayan Talas Belediyesi özel güvenlik personeli, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın...

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda unutulan ve içerisinde yaklaşık 700 bin TL değerinde ziynet eşyası ile döviz bulunan çantayı bularak sahibine ulaştırılmasını sağlayan Talas Belediyesi özel güvenlik personeli, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ödüllendirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün H.Y. ve E.Y. çifti bebekleriyle birlikte piknik yapmak için gittikleri Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda, içerisinde 700 bin TL değerinde ziynet ve döviz bulunan çantayı alanda unuttu. Çanta, Talas Belediyesi Zabita Amirliği'ne bağlı özel güvenlikler Şaban Can Karlı ve Ahmet Şen tarafından bulunarak, aileye teslim edilmek üzere belediye binasına getirildi. Ailenin yıllardır yaptığı birikim Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından aileye teslim edildi.

Başkan Yalçın'dan duyarlı güvenlik görevlilerine 15 yevmiye ikramiye

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, özel güvenlik personeli Şaban Can Karlı ve Ahmet Şen'i makamında ağırlayarak takdir belgesi ve 15 yevmiye ikramiye ile ödüllendirdi. Kendileri için parklarda en önemli konunun güvenlik olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, "Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'mız tüm Kayseri'ye hizmet vermeye devam ediyor. Çok yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız, bizler de bu durumdan gurur duyuyoruz. Dün akşam itibarıyla güvenlik görevlisi Ahmet ve Şaban kardeşim tarafından bir çanta bulundu. 700 bin TL civarında bir meblağa ulaşan altın ve bir takım değerli eşya ile beraber çantayı unutulan yerden teslim almışlar. Unutan vatandaşlarımız geldiler ve kendilerine teslim ettik. Bizim için en önemli konu güvenliktir. Bu konuda görev yapan bütün güvenlik, zabıta olan arkadaşlarımıza ve zabıta müdürümüze teşekkür ederim. Özel olarak bu konuyla ilgili Ahmet ve Şaban kardeşimi tebrik ederim. Kendilerine birer takdir belgesi ile beraber 15 yevmiye para ödülü verilmesine karar verdik" şeklinde konuştu.

"Çantayı alıp güvenlik kamerasının altında açtık"

Olayı anlatan ve çantayı bulduktan sonra tedbiren güvenlik kamerasının altında açtıklarını söyleyen Güvenlik Görevlisi Şaban Can Karlı, "100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye atmakta olup, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla gezerken devriye esnasında altın ve döviz olarak değeri yüksek bir çanta bulduk. Çantayı alıp güvenlik kamerasının altında açtık. Talas Belediyesi'ne getirip ilgili kişilere iletmek amaçlı ulaştırmak istedik. Müdürlerimiz de sağ olsun ilgili kişilere ulaşarak teslim etmişlerdir. Bizler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın adı altına çalışıyoruz. Görevimizi daha layık şekilde nasıl yaparız düşüncesiyle çalıştığımızdan dolayı ve kendimizden önce Başkan Yalçın'ı temsil ettiğimiz için işimizi layıkıyla yapıyoruz. Hem Allah katında bir insan olmak hem de devletimizin güvenlik görevlisi olduğumuz için işimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ne kadar özel güvenlik olursak olalım bu bizim asli görevimizdir"

Çantayı bulan güvenlik görevlilerinden Ahmet Şen ise, "Biz kurum ve başkanımız Mustafa Yalçın adına çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz ve bunu yapmak zorundayız. Ne kadar özel güvenlik olursak olalım bu bizim asli görevimizdir. Çalıştığımız kuruma herhangi bir kötü imaj yansısın istemeyiz. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İçerisinde 700 bin TL değerinde ziynet ve döviz bulunan çantayı bulan güvenlik görevlilerine ödül - Son Dakika

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