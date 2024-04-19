İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Deprem Bölgesinde Açıklama Yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde basın açıklaması yaparken deprem meydana geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde incelemelerde bulundu. Karaloğlu düzenlediği basın açıklamasında 4 ilçe 37 köyde 385 konut, 87 ahır, 11 cami ve 1 fırında hasar meydana geldiğini belirtip, "Sulusaray merkezli 5 deprem meydana geldi şu ana kadar 41'de artçı oldu. Ben Tokat ve Yozgat'ta ki tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden korusun, muhafaza etsin. En büyük tesellimiz şu ana kadar her hangi bir yaralımız ve can kaybımız yok. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz şu anda sahada köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe Yozgat'ta 3 ilçede olmak üzere depremden etkilenen tüm köylerimiz şuanda taranmış durumda. Tokat'ta şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize 576, Yozgat'ta 250 deprem kaynaklı vatandaş ihbarı var. Ön incelemeler sonucunda Tokat ilimizde 3 ilçe 30 köyde 191 konutta ve 84 ahırda, 7 cami ve 1 fırında hasarlar var, bunlar yıkık değil hasarlı. Yozgat ilinde 1 ilçede 7 köyde 94 konutta, 4 cami ve 3 ahırda ön hasar tespitlerimiz var." Dedi.
"Hasarlı evlere girmeyin"
Hasarlı evlere girilmemesi çağrısında bulunan Karaloğlu, "Evinde hasar olan, çatlağı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın. Biz onları alıp misafir etmeye hazırız. Yurtlar hazır hale getirildi. Vatandaşımıza çağrı yapıldı. Şuana kadar 30 vatandaşımız yurtlarda kalmak için müracaatta bulundu." dedi.
Kamu binaları hasar görmedi
Depremde hiçbir kamu binasının hasar görmediğini belirten Karaloğlu, "Sayın valimizin verdiği bilgiye göre şu anda bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarında bir hasarımız yok. Okullarımızda, kamu hizmet binalarında her hangi bir hasarımız yok, inşallah binalarımızda kamu hizmeti vermeye de devam edeceğiz. Kumanyalar hazırlandı şuanda dağıtılıyor. Yine Tokat'ta üç ilçemizde sıcak yemek çıkartmak üzere AŞ evlerimiz oluşturuluyor. İnşallah vatandaşımıza sıcak yemek imkanımızda sunulacak. Şuanda bölgede ulaşımda, alt yapıda, elektrik ve haberleşmede her hangi bir sorunumuz yok. Yollarımız açık, enerjisi olmayan ve haberleşme imkanı olmayan köyümüz yok. Tedbir olarak Tokat'ta bir gün eğitime ara verdik. Yozgat ilimizde ise Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde yine eğitime bir gün ara vermiş olduk." dedi.
" 750 Personel 150 araç bölgede"
Karaloğlu 150 araç ve 750 personelin bölgede görev aldığını ifade ederek, " Diyarbakır'dan Van'a kadar bir çok ilimizden arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmış durumda. Yerel ekiplerde bölgeye ulaştı. Şuanda bölgede 750 personelimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere bekliyor. 150 yardım aracı da bölgeye ulaşmış durumda." Şeklinde konuştu.
"dezenformasyon uyarısı"
Karaloğlu açıklamasında dezenformasyon uyarısında bulunarak şunları söyledi. "Sosyal medyada maalesef yine dezenformasyonlar var. Vatandaşımıza çağrımız AFAD tarafından açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleridir. Biz vatandaşlarımızı AFAD üzerinden çok hızlı bir şekilde bilgilendiriyoruz. Vatandaşımızın tereddüttü olmasın" - TOKAT
Son Dakika › Yerel › İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Deprem Bölgesinde Açıklama Yaptı - Son Dakika
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