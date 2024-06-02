İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın memleketi Konya'da şehit yakınları ve gaziler misafir ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın memleketi Konya'da şehit yakınları ve gaziler misafir ediliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya\'nın memleketi Konya\'da şehit yakınları ve gaziler misafir ediliyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın talimatıyla Konya'da düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler, Konya Valisi tarafından karşılandı. Şehit yakınları ve gaziler, Akyokuş Kasrı'nda şehri kuşbakışı seyrettikten sonra Mevlana Hazretleri Türbesini ziyaret etti.

02.06.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şehit yakınları ve gaziler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın memleketi Konya'da misafir ediliyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın talimatı ile Bakanlık Müşaviri Hatice Atan'ın eşlik ettiği şehit aileleri ve gaziler Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından karşılandı. Şehit aileleri ve gaziler düzenlenen program çerçevesinde Akyokuş Kasrında Konya'yı kuş bakışı seyretti. Burada konuşan Vali Vahdettin Özkan, şehitlerimizin emaneti ve gazilerin maneviyatından istifade etmenin Türk milletinin en önemli hasleti olduğunu ifade etti.

Bakan Müşaviri Hatice Atan ise, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, şehit yakınları ve gazilerle ilgili yüksek derecede hassasiyet içindedir. Bakanımızın her şehit yakınımızla tek tek ilgilenilmesi yönünde talimatları vardır. Bugün de bakanımızın memleketi, irfan şehri güzel Konya'mıza Ankara ve diğer illerden gelen şehit yakınları ve gazilerimiz ile geldik. Bakanımızın talimatı ile tüm bakanlık personeli olarak şehit yakınlarımız ve gazilerimizin emrindeyiz. Bizleri ağırlayan Konya Valimiz Vahdettin Özkan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit annesi Sevgi Lezgi, "Bizleri düşünerek bu maneviyatı solumamıza vesilen olan İçişleri Bakanımıza teşekkür ederiz. Onların sayesinde şehitlerimizi dualarla andık. Bizleri her zaman düşünüp yalnız bırakmıyorlar. Bu güzel gezi için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şehit babası Mevlüt Kocakaya da "Bizleri unutmadıkları için bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Konya çok güzel bir şehir, bu tür programların sıklıkla yapılmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler düzenlenen program çerçevesinde Akyokuş Kasrında şehri kuşbakışı seyrettikten sonra Mevlana Hazretleri Türbesini ziyaret etti. Düzenlenen sema gösterisini izleyen şehit yakınları ve gaziler daha sonra Konya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanı, Mevlana, Misafir, Konya, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın memleketi Konya'da şehit yakınları ve gaziler misafir ediliyor - Son Dakika


10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:07 İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
09:00 İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü Enkaz altında kalanlar var İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 10:58:35. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın memleketi Konya'da şehit yakınları ve gaziler misafir ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement