İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Otizmli Bireylerle Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da SOBE'nin Işığında Teşekkür Buluşmasına katıldı. Bakan Yerlikaya, "Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Kırmızı güllerle süslü bir bahçedeki mavi güllerdir" dedi.
Çeşitli ziyaretler için Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya SOBE'nin Işığında Teşekkür Buluşmasına katıldı. Programda ilk olarak otizmli bireylerin ailelerinin hazırlamış olduğu belgesel gösterimi yapıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Böylesine özel anlamlı bir gecede bir arada olmaktan büyük, memnuniyet duyuyorum. Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Kırmızı güllerle süslü bir bahçedeki mavi güllerdir. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızın bazıları da farklılıklarla dünyaya geliyor. Sosyal etkileşimlerini engelleyen özellikler onları iç dünyalarında bazı sıkıntılarla baş başa bırakabiliyor. İşte SOBE Vakfımızın da çıkış noktası tam da buldu. Otizmli bireylerin dertlerine derman olma onların ve ailelerinin omuzlarındaki yükü bir nebze olsun hafifletmektir. Vakfımızın siz kıymetli yöneticileri, kıymetli çalışanları, birbirinden değerli gönüllüleri ve siz dünyayı gözüyle bakmayı bilen dünyaya gözüyle bakmayı bilen kıymetli bağışçılarımız hepiniz birer kahramansınız. Bir çocuğun hayatına dokunmak onun içindeki cevheri çıkarmak, emek sarf etmek, eğitimleri için maddi manevi destek olmak, bunlar büyük gayretler. Tekrar ve tekrar Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.
"Merkezimiz şu anda 102 öğrenciye hizmet veriliyor"
SOBE'nin kuruluş ve faaliyetleri hakkında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Çıkış noktası Selçuklu Belediyemiz tarafından 2011 yılında bir sosyal sorumluluk projesiydi. Her şey bu ulvi düşünceyle başladık. Merkezin inşa ise 2014 yılında tamamlandı. 8 yıl önce ise bu eğitim merkezinin bir gönüllülük ve adanmışlıkla sürdürülebilir kırılması için Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı kuruldu. Türkiye'nin en kapsamlı, en büyük merkezine sahip olan vakfımız çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdürüyor. Merkezimiz şu anda 102 öğrenciye hizmet veriliyor. Merkezde eğitim, terapi, spor. yüzme, binicilik gibi pek çok alanlarda eğitim veriliyor. Vakfımızın asıl felaketi 6 Şubat depremleri sonrası Hatay'da açtığı 6 derslikle de 30 otizmli çocuğumuz eğitim görüyor. Otizmli çocuklarımıza hizmet veren bu tür merkezlerimizin önemi her geçen gün artıyor" diye konuştu.
"Bize düşen inci mercanları çıkarmak"
Dünya her geçen gün otizmli bireylerin arttığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Ülkemizde 0-18 yaş aralığındaki 1,5 milyon çocuğun otizmden etkilendiği tahmin ediliyor. İşte burada en büyük ihtiyaç olarak karşımıza ne çıkıyor? Eğitim herkes için gerekli ama otizmli çocuklarımız için eğitim aynı zamanda bir tedavi. Yegane reçetemiz eğitim, kesintisiz ve etkili bir eğitim seferberliği ile otizmli yavrularımız hayata dönüyor. Otizmli bireyler kimi zaman içlerinde çok büyük yetenekler gizliyorlar. Aralarında, duyduğu her sesi notaya dökebilen dahiler de var, matematik dahileri de var. Her biri denizden, altındaki mercan gibidir. Bize düşen inci mercanları çıkarmak" dedi.
"Hiç durmadan çalışıyoruz"
Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE) Başkanı Mustafa Ak ise, "SOBE olarak kurulduğumuz günden itibaren otizm alanında ulusal ve uluslararası bir kurum olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. SOBE Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı otizm merkezidir. Biz de bu konudaki sorumluluğumuzun farkındayız ve daha nitelikli hizmet verebilmek ve daha fazla katkı sağlamak için güçlü gönüllüler ile hiç durmadan çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kurum müdürleri ve bağışçılar katıldı. - KONYA
Son Dakika › Yerel › İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Otizmli Bireylerle Buluştu - Son Dakika
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