Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki: Siz laftan anlasaydınız 50 yıldır iktidar olurdunuz - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki: Siz laftan anlasaydınız 50 yıldır iktidar olurdunuz

10.05.2023 19:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösteren Bakan Soylu, "Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz. Laftan anlamıyorsunuz ki? İktidara geldiğiniz İstanbul'da 4 yıldır bir şey yaptığınız yok" şeklinde konuştu.

Seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bakan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

"BU ÜLKENİN DAĞLARINDA TERÖRİST KALMAYACAK"

Terörle mücadele mesajı veren Bakan Soylu, "Bu gece Diyarbakır Lice'de bir operasyon başlattık. 85 terörist vardı, sayı 84'e düştü. Şimdi 3 tane daha teröristin peşindeler. Bu ülkenin dağlarında 29 Ekim 2023 tarihinde bir terörist kalmayacak" dedi.

Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki: Siz laftan anlasaydınız 50 yıldır iktidar olurdunuz

MÜZİK AÇAN CHP STANDINA TEPKİ

Konuşma yaptığı esnada müzik açan CHP standına tepki veren Bakan Soylu, "Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz. Laftan anlamıyorsunuz ki? Sizin ağababalarınız Mecliste benimle baş edemedi. Ağababalarınız hepsini gereken her şeyle karşıladık. Laftan anlamıyorsunuz. Siz milletin değerlerinden anlamıyorsunuz ki ayıp ediyorsunuz, yazık ediyorsunuz. Demokrasiye, milleti dinlemeye tahammülünüz yok. İktidara geldiğiniz İstanbul'da 4 yıldır bir şey yaptığınız yok" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından otobüsten inen Bakan Soylu, Mısır Çarşısı'na girerek esnafları ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki: Siz laftan anlasaydınız 50 yıldır iktidar olurdunuz
Kaynak: İHA
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