İETT şoförü yaptığı hareketle şaşkına çevirdi! Yol soran kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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İETT şoförü yaptığı hareketle şaşkına çevirdi! Yol soran kadın neye uğradığını şaşırdı

23.09.2022 14:28

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kadın yolcu, İETT şoförüne yol sorunca gördüğü muamele karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yol tarifi almak isteyen vatandaşa el hareketi yapan İETT şoförünün o anları saniye saniye kameraya kaydedildi.

İstanbul'da bir vatandaş, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu. O sırada sinirlenen İETT şoförü, kadın yolcuya "başka otobüslere sormayın gelin bana sorun" diye tepki gösterdi.

OLAY ANI KAMERADA

Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı. Kayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, İETT, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İETT şoförü yaptığı hareketle şaşkına çevirdi! Yol soran kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT şoförü yaptığı hareketle şaşkına çevirdi! Yol soran kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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