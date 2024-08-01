İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği dersini tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği dersini tamamladı

İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği dersini tamamladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi tarafından açılan 'Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği' dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Öğrenciler, aile mahkemelerindeki uyuşmazlık davalarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle ilgili adliyede stant açarak vatandaşları da bilgilendirdi.

01.08.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi tarafından Ege Bölgesi'nde ilk kez açılan 'Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği' dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Ders kapsamında hakimlerle görüşerek dosya inceleme ve birlikte çalışma fırsatı bulan, onların bilgilerinden yararlanan, duruşmaları izleyen İEÜ'lü gençler, aile mahkemelerindeki uyuşmazlık davalarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle ilgili adliyede stant açarak vatandaşları da bilgilendirdi. Mesleki ve sosyal açıdan büyük kazanım elde eden öğrenciler, çevrelerini geliştirdi.

Avrupa Konseyi'nden sertifika

İEÜ Hukuk Fakültesi'nde açılan ders; Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye Adalet Akademisi iş birliği ile yürüttüğü 'Aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması: Aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması" konulu ortak projesi çerçevesinde hayata geçirildi. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere, Avrupa Konseyi tarafından kendi adlarına düzenlenmiş sertifikalar verildi.

Kadınlar ve çocuklarla buluştular

İEÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, dersin öğrencilere birçok konuda katkı sağladığına dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz; kadın hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, İzmir Barosu'nun ilgili merkezlerinin ve kamu kuruluşlarının temsilcileriyle ve bu kişiler aracılığıyla mağdur kadın ve çocuklarla buluştu. Bu kişileri, ihtiyaç duydukları hukuki yardıma ulaşabilecekleri doğru kanallara yönlendirdi. Gençlerimiz, aile mahkemelerinin yargı faaliyetlerine katılmadan önce ihtiyaç duydukları teorik hukuki bilgiyi de fakültemizde edindi.

Uzman hocalarımızdan; aile hukukuna, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki aygıtlarına ve aile mahkemeleri yargılamasının hakim ilkeleri ile usulüne dair ayrıntılı bilgi aldı. Tüm bunlar, gençlerimizin başarılı bir şekilde dersi tamamlamasına imkan sağladı. Dersin yürütülmesinde bizlere büyük destek veren Adalet Bakanlığı'na, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlıı'na, Avrupa Komisyonu'na, İzmir Cumhuriyet Başsavcılıı Adalet Komisyonu'na, İzmir Barosu'na ve hakimlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, İzmir, Avrupa Birliği, Hukuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği dersini tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15’er yıla kadar hapis istendi İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 11:22:00. #1.11#
SON DAKİKA: İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği dersini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement