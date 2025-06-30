İGA İstanbul ve O'Hare Kardeş Havalimanı Oldu - Son Dakika
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İGA İstanbul ve O'Hare Kardeş Havalimanı Oldu

İGA İstanbul ve O\'Hare Kardeş Havalimanı Oldu
30.06.2025 13:29
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İGA İstanbul Havalimanı, Chicago O'Hare ile kardeş havalimanı anlaşması imzaladı. İş birliği, yolcu ve kargo trafiğini artırmayı hedefliyor.

En yoğun bağlantı merkezine sahip Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı ile küresel bağlantıda dünya lideri olan İGA İstanbul Havalimanı, imzalanan anlaşmayla kardeş havalimanı oldu.

İGA İstanbul Havalimanı ve Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı (CDA) uluslararası bağlantı ve büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir iş birliğine imza attı. İki havalimanı arasında imzalanan "Kardeş Havalimanı" anlaşması çerçevesinde, havalimanı yönetimi, operasyon, müşteri hizmetleri, planlama ve sürdürülebilirlik alanlarında ortak projeler geliştirilerek, her iki taraf için de stratejik avantajlar elde edilmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın, iki havalimanı arasındaki yolcu ve kargo trafiğini artırmasının yanı sıra, İstanbul'un Kuzey Amerika pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırması bekleniyor. Kardeş havalimanı anlaşması, Chicago'nun onuncu, İGA İstanbul Havalimanı'nın ise Amerika kıtasında ilk olmak üzere toplamda yedinci kardeş havalimanı iş birliği olması özelliğini taşıyor. İGA İstanbul Havalimanı'nın aynı zamanda Güney Kore'den Incheon Uluslararası Havalimanı, Çin'den Capital Airports Holding, Shanghai Airport Authority ve Sichuan Provincial Airport Group, Danimarka'dan Kopenhag Havalimanı, Tayland'dan Airports of Thailand ve Vietnam'dan Airports Corporation of Vietnam ile kardeş havalimanı anlaşmaları bulunuyor.

ACI EUROPE tarafından yayınlanan "2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre, İGA İstanbul Havalimanı küresel çapta 'Bağlantı Merkezi Sıralaması'nda Frankfurt'u geride bırakarak dünya lideri konumuna yerleşti. Aynı zamanda, İGA İstanbul Havalimanı, 'Doğrudan Bağlantı' alanında 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da Avrupa'nın 'En Yüksek Hava Bağlantısına Sahip Havalimanı' oldu. Türk Hava Yolları'nın ana üssü konumunda olan İGA İstanbul Havalimanı, aralarında 14 ABD noktasının da bulunduğu 330'dan fazla destinasyona kesintisiz uçuş sunarak dünyada en fazla noktaya uçuş sunan havalimanı olma özelliğini taşıyor. O'Hare gibi, İGA İstanbul Havalimanı da Star Alliance üyesi havayolları için önemli bir bağlantı rolü üstleniyor.

Ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen şunları söyledi:

"O'Hare Uluslararası Havalimanı ile kurduğumuz kardeş havalimanı ilişkisi, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel ağını genişletme ve Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisinin önemli bir adımıdır. Bu iş birliği sayesinde iki büyük havalimanı arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, yolcu ve kargo taşımacılığında karşılıklı fayda sağlayacağımıza inanıyoruz. Halihazırda 5 binden fazla vatandaşımızın yaşadığı Chicago'da 20'den fazla Türk yatırımcı ve 12 Türk firması faaliyet gösteriyor. Aynı şekilde 8 Chicago merkezli şirket ise Türkiye'de bulunuyor. Yaptığımız bu ortaklığın her iki şehrin ticari ve kültürel bağlarını da güçlendireceğine inanıyoruz."

Chicago Havalimanları İşletmesi Komiseri Michael J. McMurray ise şöyle konuştu: "İGA İstanbul Havalimanı'nı O'Hare'in en yeni kardeş havalimanı olarak aramıza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, dünyanın en önemli geçiş noktalarından ikisi arasındaki ilişkileri güçlendirecek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İGA İstanbul ve O'Hare Kardeş Havalimanı Oldu - Son Dakika

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