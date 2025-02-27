İGA ve Emirates\'ten Stratejik Ortaklık

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Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi İGA İstanbul Havalimanı, Emirates ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Yolcularına üst düzey bir konfor sunmayı amaçlayan Emirates, İGA İstanbul Havalimanı'nda yıllık 25 bin yolcu ağırlama kapasitesine sahip lounge açacak.

Hayata geçirdiği iş birlikleri ile küresel konumunu her geçen gün daha da güçlendiren İGA İstanbul Havalimanı, Emirates ile önemli bir ortaklığa imza attı. İGA'da yolcularına özel bir lounge açacak olan Emirates ile gerçekleştirilen anlaşmanın imza töreni İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın ve Emirates Havayolu Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Ülke Müdürü Mehmet Gürkaynak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kiralanan alanın hem inşaatı hem de iç tasarımı İGA tarafından yapılacak. Yılda 25 bin Emirates yolcusunun faydalanması beklenen 995 m'lik lounge, tek seferde 180 kişilik oturma kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, lounge alanında yolculara seyahat öncesinde dinlenmelerini sağlayacak rahat bir ortam ve geniş kapsamlı dünya standartlarındaki uluslararası menü seçenekleri sunulacak. Menüler, Emirates'in küresel mutfak standartlarına uygun olarak hazırlanacak ve yiyecek-içecek hizmetleri ise İGA tarafından sağlanacak. Lounge'da, Emirates'in yüksek hizmet standartlarına uygun şekilde özel eğitim alacak personel de yer alacak. İşletme ve yönetim süreçleri ise İGA tarafından yürütülecek.

Bu önemli projenin işletmesi için Emirates ve İGA arasında 10 yıllık bir hizmet sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, şöyle konuştu: "Havalimanımızdaki bu yeni mekan, lider iki firmanın iş birliğinin bir sembolü olacaktır. İGA İstanbul Havalimanı ve Emirates olarak, ister havada olsun ister yerde, yolcularımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini her gün daha da yükseltmeyi ve seyahat deneyimlerini unutulmaz kılmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda yeni lounge ile misafirlerimize üst düzeyde hizmet sunarak konforlu bir atmosfer sağlayacağız. Bu ortaklık, sadece iki marka arasındaki ilişkiyi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda havacılık sektörüne de örnek teşkil ederek, misafirlerimize benzersiz hizmetler sunma vizyonumuzun doğru ve iyi bir uygulaması da olacaktır. Bu anlaşmanın sektörümüze de değer katacağına ve benzer iş birliklerinin kapılarını aralayacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emirates'in Havalimanı Hizmetlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed H Mattar ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Hava trafiği açısından en yoğun havalimanlarından biri olan İGA İstanbul Havalimanı ile bu önemli iş birliğini hayata geçirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Emirates olarak, yolcularımıza hem havada hem de yerde en yüksek konfor ve hizmet standartlarını sunmaya kendimizi adadık. Konfor ve üstün misafirperverlik anlayışıyla tasarlanan bu yeni lounge, yolcularımıza uçuş öncesinde rahatlayıp yenilenebilecekleri kusursuz bir dinlenme alanı sunarak seyahat deneyimlerini daha da üst seviyeye taşıyacak" dedi. - İSTANBUL