Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Iğdır\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, konfederasyon, sendika üyeleri, işçiler ve bazı siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde yapılan konuşmalarda, haksızlığa uğramayan, düşünce özgürlüğünün cezalandırılmadığı, kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir ülke talep edildi. Program, halaylar eşliğinde devam etti ve kalabalık sessizce dağıldı.

01.05.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konfederasyon, sendika üyeleri, işçiler ve bazı siyasi partiler Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı. Etkinliklerde bir konuşma yapan Eğitim Sen Iğdır Şubesi Başkanı Efe Tabak, "Bizler kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı haksızlığa uğramadığı; düşünmenin, düşünmeyi ifade etmenin cezalandırılmadığı, kadınlara yönelik cinayet, şiddet, taciz ve tecavüzlerin son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı bir ülke istiyoruz" dedi. Program daha sonra davul zurna eşliğinde çekilen halaylar ile devam etti. Konserin ardından kalabalık sessizce dağıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

1 Mayıs, Sendika, Iğdır, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 17:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement