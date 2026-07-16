Iğdır\'da FETÖ darbe girişiminin 10. yılında anma etkinliği

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Iğdır'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Iğdır Vali Yolu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan takip edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Programda konuşan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kararlı duruşun hafızalardaki yerini koruduğunu ifade ederek, " Büyüklerim benden çok daha iyi bilecektir; biz bu ülkede çok darbeler gördük. Her biri bu ülkeye onlarca yıl kaybettirdi. Bu ülkenin gençleri, hatta başbakanları ve bakanları idam sehpalarında yitip gitti. Sokaklarda kardeşi kardeşe vurdurdular ki gelip darbe yapsınlar. Biz bugün niye mutluyuz, bugün niye gururluyuz biliyor musunuz? Çünkü ilk defa bugün, 15 Temmuz'da bu zihniyetin işleri ters gitti. İlk defa 15 Temmuz'da millet, darbecilere karşı kendi zaferini kutluyor. Şehitler verdik ama ülkemizi kurtardık. Batılı güçlerin aklına estikçe darbe tezgahlamasından kurtulduk. Aklına esenin milli iradeye parmak sallamasından kurtulduk. Milli iradenin üstündeki "ama"lardan kurtulduk. Eskiden her on yılda bir darbe bekleyen insanlar vardı, artık bu takıntıdan kurtulduk. 15 Temmuz'da bu millet öyle şedid bir cevap verdi ki bundan sonra değil kalkışmak, hayal etmekten bile korkacaklar. ve Iğdır... Sizlere de hassaten 15 Temmuz 2016 gecesi için, bu devletin bir görevlisi olarak teşekkür etmek istiyorum. "Bana ne" demediniz. "Türkiye'nin en ucundayız, Ankara'da halletsinler" demediniz. Bir serhat şehri olmanın gereğini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gereğini yerine getirdiniz. Ülkenize sahip çıktınız, devletinize sahip çıktınız, tankın, silahın önünde durdunuz. Iğdır'ı darbeciye teslim etmediniz" dedi.

Anma programı kapsamında gece saat 00.13'te Iğdır'daki tüm camilerde sela okundu. - IĞDIR