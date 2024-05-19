Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı Atatürk futbol sahasında coşkuyla kutlandı. Vali Ercan Turan ve eşi Nilüfer Baykal Turan, il protokolü, kurum amirleri, sporcular ve yurttaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı.

19.05.2024 14:11  Güncelleme: 14:50
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı Atatürk futbol sahasında coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Vali Ercan Turan ve eşi Nilüfer Baykal Turan, il protokolü, kurum amirleri, sporcular ve yurttaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Atatürk Semt Sahası'nda düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Iğdır Valisi Ercan Turan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin yaptı.

Vali Turan, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayarak tüm Anadolu'ya yayılan bağımsızlık mücadelemizin 105'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihi; vatanına, bağımsızlığına, milli ve manevi değerlerine yönelik tehditlere karşı canını ortaya koymaktan asla çekinmeyen kahraman ecdadımızın, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırdığı gündür. 105 yıl önce Samsun'dan yakılan bağımsızlık meşalesi, aynı inanç ve aynı azimle bugün de gençlerimizin elinde yanmaya devam etmektedir" dedi.

Şiirlerin okunması, Iğdır Belediyesi Sosyal İşler bölümü ve Iğdır Gençlik Spor Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı Türk bayraklı tişörtler giyen 200 kişilik kız ve erkek halk oyunları ekibinin gösterisi ve spor gösterileri ile devam eden program, ödül töreni ve stantların gezilmesinin ardından sona erdi.

Iğdır\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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