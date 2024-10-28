Iğdır\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni Düzenlendi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi

IĞDIR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Millet Bahçesi 100. Yıl Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ilk etkinliği bugün Millet Bahçesi 100. Yıl Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşın eşlik ettiği törende Valilik ve Garnizon Komutanlığı ve Iğdır Belediyesince Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Tören programı, saygı duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yarın Valilik makamındaki tebligat töreni, Zübeyde Hanım Bulvarındaki kutlama programı ve akşam düzenlenecek 29 Ekim kabul töreni ile son bulacak.