Iğdır\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vali\'nin katıldığı çelenk töreniyle başladı

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 100. Yıl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 100. Yıl Halk Kütüphanesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol ve Iğdır Belediye Başkan Vekili Yaşar Kalmış katıldı. Törende Vali Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şenol ve Belediye Başkan Vekili Kalmış tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.