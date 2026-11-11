Iğdır\'da Ağrı Dağı eteklerinde operasyon düzenlendi, 11 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde operasyon düzenlendi, 11 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı mevkisinde düzenlenen operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) – Iğdır'da göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınır güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Dağı eteklerinde operasyon düzenlendi.
Erhacı mevkisinde gerçekleştirilen arazi tarama ve termal kameralı takip faaliyetleri sırasında düzensiz göçmen hareketliliği tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Emniyetteki adli ve idari işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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