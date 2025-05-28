Iğdır'da aile cinayeti: İki yengesini öldürdü

IĞDIR - Iğdır'da bir kişi, erkek kardeşlerinin eşlerini silahla öldürdü.

Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan Mehmet Çakmakçı (73), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı ve Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yerinden kaçan Mehmet Çakmakçı'yı arama çalışması başlatan jandarma, köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden kadınların cansız bedenleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.