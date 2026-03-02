Hamaney İçin Iğdır'da Anma Yürüyüşü

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da çok sayıda kişi, ABD ve İsrail'in konutuna düzenlediği hava saldırıları sonucu öldürülen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için anma programı ve yürüyüş düzenledi.

Iğdır'da bulunan H .Yusuf Hacer Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından cemaat cami önünde toplandı. Yoğun kalabalık, buradan Belediye Meydanı'na kadar yürüyüş düzenleyerek ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Meydana ulaşan kalabalık, sloganlar eşliğinde protesto ve dualar etti.

Mitingde konuşan Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz, şehadetin anlamına vurgu yaptı. Ulusöz, Hamaney'in hayatı boyunca taviz vermediğini savunarak katılımcılardan salavat getirmelerini istedi. Bazı medya organlarında yer alan iddialara değinen Ulusöz, Hamaney'in sığınağa girmediği yönündeki söylemleri aktardı ve bunu "inanç ve duruş" olarak nitelendirdi.

Programda söz alan dini alim Veli Beder ise şehadetin herkese nasip olmayacağını ifade ederek, inananların zulme karşı direnmesi gerektiğini söyledi. Beder, konuşmasında birlik ve kararlılık çağrısında bulundu.

Basın açıklamasını okuyan Ali Kıran da Hamaney'in İslam dünyası için önemli bir şahsiyet olduğunu dile getirdi. Kıran, konuşmasında direniş vurgusu yaparak mazlumların zalimlere karşı sonunda kazanacağına inandıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından meydanda dualar ve mersiyeler okundu. Mersiye okunurken özellikle kadınların ağladığı görüldü.Sık sık kahrolsun ABD İsrail sloganları atıldı. Program, kalabalığın olaysız şekilde dağılmasıyla sona erdi.