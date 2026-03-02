Hamaney İçin Iğdır'da Anma Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney İçin Iğdır'da Anma Yürüyüşü

02.03.2026 16:57  Güncelleme: 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da çok sayıda kişi, ABD ve İsrail'in konutuna düzenlediği hava saldırıları sonucu öldürülen İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için anma programı ve yürüyüş düzenledi.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da çok sayıda kişi, ABD ve İsrail'in konutuna düzenlediği hava saldırıları sonucu öldürülen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için anma programı ve yürüyüş düzenledi.

Iğdır'da bulunan H .Yusuf Hacer Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından cemaat cami önünde toplandı. Yoğun kalabalık, buradan Belediye Meydanı'na kadar yürüyüş düzenleyerek ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Meydana ulaşan kalabalık, sloganlar eşliğinde protesto ve dualar etti.

Mitingde konuşan Iğdır Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz, şehadetin anlamına vurgu yaptı. Ulusöz, Hamaney'in hayatı boyunca taviz vermediğini savunarak katılımcılardan salavat getirmelerini istedi. Bazı medya organlarında yer alan iddialara değinen Ulusöz, Hamaney'in sığınağa girmediği yönündeki söylemleri aktardı ve bunu "inanç ve duruş" olarak nitelendirdi.

Programda söz alan dini alim Veli Beder ise şehadetin herkese nasip olmayacağını ifade ederek, inananların zulme karşı direnmesi gerektiğini söyledi. Beder, konuşmasında birlik ve kararlılık çağrısında bulundu.

Basın açıklamasını okuyan Ali Kıran da Hamaney'in İslam dünyası için önemli bir şahsiyet olduğunu dile getirdi. Kıran, konuşmasında direniş vurgusu yaparak mazlumların zalimlere karşı sonunda kazanacağına inandıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından meydanda dualar ve mersiyeler okundu. Mersiye okunurken özellikle kadınların ağladığı görüldü.Sık sık kahrolsun ABD İsrail sloganları atıldı. Program, kalabalığın olaysız şekilde dağılmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Ayetullah Ali Hamaney, İsrail, Iğdır, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamaney İçin Iğdır'da Anma Yürüyüşü - Son Dakika

İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:31:17. #7.11#
SON DAKİKA: Hamaney İçin Iğdır'da Anma Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.