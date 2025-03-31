Iğdır'da Ekrem İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Iğdır'da Ekrem İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından başlatılan imza kampanyası, Iğdır'da vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. İl Başkanı Kalyan, demokrasi adına katılım çağrısında bulundu.

31.03.2025 19:12  Güncelleme: 19:38
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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için ülke genelinde başlatılan imza kampanyasına, Iğdırlı vatandaşlar ilgi gösteriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için ülke genelinde başlattığı imza kampanyası Iğdır'da ilgi görüyor. Iğdır il merkezinde 4 yerde, ilçe, köy ve beldelerde imza kampanyası için stant kurduklarını söyleyen İl Başkanı Öztürk Kalyan, vatandaşları imza kampanyasına demokrasi adına katılmaya davet etti.

Zübeyde Hanım Bulvarında kurulan standın önünde açıklama yapan Yönetim Kurulu üyesi eski il başkanı Nazım Karadağ şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, demokrasi ve adaletin simgesi haline gelmiştir. Ancak, son günlerde yaşananlar, hukukun üstünlüğü ve temel insan hakları adına büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ekrem İmamoğlu'na uygulanan haksız tutuklama girişimi ve baskılar, sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye için bir demokrasi sorunudur. Bizler, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebimizi dile getirmek, adaletin tecelli etmesi için sesimizi yükseltmek amacıyla bir araya geliyoruz. Bu kampanya, hukukun ve adaletin yok sayıldığı bir dönemde, demokrasinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım atmaktır. Siz de özgürlük ve adalet için yanımızda olun. Hep birlikte, daha güçlü bir Türkiye için hak arayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Ekrem İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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