Iğdır\'da İsrail\'e tepki

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesine Iğdırlılar tepki gösterdi.

Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarında öğle namazından sonra toplanan vatandaşlar İsrailli ve ABD'yi kınayan sloganlar atarken, Nasrullah ve Heniye'nin resimlerini taşıdılar.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Zeki Tümay, bazı müslüman ülkelerin soykırıma sessiz kaldıklarını söyleyerek, "Bir yıldır Gazze'ye bomba yağdıran 40 binden fazla masum insani, çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden havadan bombardımanlarla paramparça ederek şehit eden bu habis rejim, şimdi de cinayetlerine Lübnan'da devam etmekte ve yine korkakça havadan yaptığı bombardımanlarla masum sivilleri şehit etmektedir. ve maalesef bu vahşice saldırılar dünyanın gözü önünde gerçekleşmesine rağmen, Batı ülkeleri bizzat silah, malzeme ve siyasi destek vererek, başta Arap ülkeleri olmak üzere Müslüman dünyanın kahir ekseriyeti de hem suskun kalarak hem de el altından İsrail'e çeşitli şekillerde payanda olarak yardım etmektedir. İslam ülkelerinin bu onursuz duruşlarını tarih asla unutmayacaktır" dedi. - IĞDIR