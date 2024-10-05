Iğdır'da İşten Çıkarma Eylemi 89 Gündür Devam Ediyor - Son Dakika
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Iğdır'da İşten Çıkarma Eylemi 89 Gündür Devam Ediyor

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Iğdır Belediyesi tarafından işten çıkarılan 204 işçi, 89 gündür belediye önünde eylem yapıyor. İşçiler, haksız fesihlere karşı geri dönmek istediklerini ve zor ekonomik şartlarla başa çıkmaya çalıştıklarını belirtiyorlar.

05.10.2024 12:26  Güncelleme: 12:52
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisinin eylemi 89 gündür devam ediyor. Bir işçi, "Bir an önce işimize dönmek istiyoruz. Çocuklarımız var, onların eğitim masraflarını karşılayamıyorum. Evim kira, cebimde harçlığım yok. Başta cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirlerini öne sürerek işten çıkardığı 204 belediye işçisi, 89 gündür belediye önünde kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

Bir kadın işçi, "5 Temmuz'da haksız hukuksuz yere bir mesajla işimize son verildi. Çok zor şartlarda burada bekliyoruz. 45 derece sıcakta burada bekledik. Gerçekten çok zor günler geçirdik. Şu an tek istediğimiz haksız ve hukuksuz yere feshedilen sözleşmemizin tekrar sağlanmasıdır. Aramızda borcu olanlar, evli olanlar, bu işe güvenerek kredi borcu ödeyenler var, çocuğunu okula gönderemeyenler var. Sonuna kadar haklı mücadelemizin arkasındayız" dedi.

Bilal Çeçen, "Iğdır Beldiyesi'nde çalışmaktayken bir sms ile işten çıkartıldığımızı öğrendik. Bir an önce işimize dönmek istiyoruz. Çocuklarımız var, onların eğitim masraflarını karşılayamıyorum. Evim kira, cebimde harçlığım yok. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. İşimize dönmek istiyoruz" dedi.

Belediye İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Pozan, "Eylemimiz 89 gündür devam ediyor hakkımız alıncaya kadar direnişimiz sürdüreceğiz" dedi.

Iğdır\'da İşten Çıkarma Eylemi 89 Gündür Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da İşten Çıkarma Eylemi 89 Gündür Devam Ediyor - Son Dakika

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