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Iğdır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma programı

IĞDIR - Iğdır'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma programı düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası günün anlam ve önemini belirten video gösterimi ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasından sonra bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, İstiklal Marşının yazılması sürecinde yaşanılanların zor olduğunu ve Mehmet Akif Ersoy'un bir mücadele ruhu oluşturduğuna değinerek; "12 Mart'ta İstiklal marşımız kabul edilmiş milletimizin özünden çıkmış süzülmüş saflaşmış duyguları tecessüm etmiş hali olan İstiklal Marşı bize hediye edilmiştir. İstiklal Marşı nasıl bir ortamda yazılmıştır? Ülkemiz 7 koldan işgal edilmiş devrin en büyük Devletleri İstanbul'u almış İzmir'i işgal etmiş düşman Ankara'ya kadar dayanmıştır. Ülkemizin öyle evlatları var ki bunlara karşı çıkmış emanetine sahip çıkmış muazzam bir zafer kazanmıştır" dedi.