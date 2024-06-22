Iğdır'da Jandarma'nın 185. yıl dönümü bisiklet turuyla kutlandı - Son Dakika
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Iğdır'da Jandarma'nın 185. yıl dönümü bisiklet turuyla kutlandı

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Iğdır Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen bisiklet turuyla Jandarma'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Jandarma personelleri de katıldı. Tur, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda başlayıp 20 km boyunca devam etti.

22.06.2024 11:50
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(IĞDIR) - Iğdır Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Jandarma personelleri de gidonun başına geçti.

Tur öncesi konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Jandarmamızın 185. yıl dönümü anısına hem İl Spor Müdürlüğümüz hem Jandarmamız güzel bir etkinlik planladılar. Özellikle güzergahımız Oba Köyü tarafından başlayacağız Kuzugünden'e kadar gideceğiz. Köylerimiz hem yeşillik hem yolları güzel. Iğdır'da sporun her dalının gelişmesi için elimizden gelen katkıyı göstereceğiz. Bu tür günleri sporun daha da yaygınlaşması için vesile olduğunu ön plana çıkarmak üzere farkındalık için bu etkinlikleri icra ediyoruz" dedi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda başlayan bisiklet turu sonunda 20 km pedal çevrildi.

Iğdır\'da Jandarma\'nın 185. yıl dönümü bisiklet turuyla kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Jandarma'nın 185. yıl dönümü bisiklet turuyla kutlandı - Son Dakika

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