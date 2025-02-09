Iğdır'da Kış Dağcılığı Eğitimi Başladı

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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü tarafından düzenlenen kış dağcılığı eğitimi teorik dersleri, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi eğitim sınıflarında başladı. Yaz eğitimini tamamlayan sporcular şimdi de kış eğitimine devam ediyor.

Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü tarafından düzenlenen 10 sporcudan oluşan grubun kış dağcılık eğitimlerinin uygulama dersleri, Iğdır Pamuk Dağı'nda devam etti. Uygulama dersleri Pamuk Dağı'nda bin 600 rakımda çadır kurma eğitimi ile başladı. Gece konaklanacak çadırlar kurulduktan sonra sporcular, tırmanış kurallarını öğrenerek dağlara tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Şahap Eryılmaz "Yaz eğitiminden sonra, kış dağcılık eğitimi için teorik dersler işliyoruz. Burada gördüğümüz konular kış dağcılığına özgü olduğu için yaz dağcılık eğitiminden biraz daha farklı konuları içine alarak; çığ bilgisi, ip birliği, ipe girme, kış kampçılığı ve iglo gibi barınaklar yapma üzerine olacak. Bir hafta süren teorik eğitimlerimiz bittikten sonra eğitimlerimizi sahada uygulamalı olarak yapacağız" diye konuştu.

Eryılmaz, kışa özgü teknik malzemeleri tanımak ve bilinçli şekilde kullanmak gerektiğine şu sözlerle dikkati çekti:

"Kış dağcılığında en önemli konulardan bir tanesi kışa özgü teknik malzemeleri bilmek ve tabi ki bu deneyimi kazanmak için kar üzerinde veya buz üzerinde yürüyüşler, tırmanışlar, kamp, geceleme yapmanız gerekiyor. Kışın ip birliğine girmek, buzul çatlakların olduğu Ağrı Dağı'nın kuzey rotası gibi rotalar için her zaman uygulanması gereken bir teknik. Sporcularımız çığla ilgili de bilgi ve deneyimlerini burada çığ testi yaparak ve uygulamalar yaparak kazanıyorlar."

"Profesyonelce tırmanışlar yapabilmemiz için tam eğitimini almamız gerekiyor"

Eğitime katılan Sunay Arslan "Doğada da hayatta kalmamız gerekir, bunun için de gerekli önlemleri almamız için bu eğitimin çok faydalı olduğunu düşünerek bu eğitimi aldım" dedi.

Katılımcı Ahmet Önoğul, dağcılık spor eğitiminin alınmasının önemine "Biz şimdiye kadar bu sporu amatörce yapıyorduk. Güvenliğimiz açısından profesyonelce tırmanışlar yapabilmemiz için tam eğitimini almamız gerekiyor" sözleriyle dikkati çekti.

Katılımcı İsmail Akgül ise Iğdır'ın etrafının dağlarla çevrili olması ve gezilip görülmeye değer güzelliklerinin bulunması sebebiyle doğa severlerin bu tür eğitimlere katılması gerektiğini dile getirdi.