Iğdır'da Leylek Yuvaları Elektrik Direklerinde

Iğdır'da elektrik direkleri leylek yuvasına dönüştü: O yuvalar böyle görüntülendi

IĞDIR - Iğdır'da elektrik direklerine yuva yapan leylekler yumurtadan çıkan yavrularını büyük bir özveriyle büyütürken anne leylek ve yavrular drone ile görüntülendi.

Iğdır merkeze bağlı Bekirhanlı köyü, her yıl olduğu gibi bu yıl da leyleklerin uğrak noktası oldu. Köyde neredeyse her elektrik direğinin başında bir leylek yuvası bulunuyor. Yuva yapan leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyük bir özveriyle büyütüyor. Drone ile havadan çekilen görüntülerde yavru leyleklerin durumu net bir şekilde gözler önüne serildi. Yavrularını her türlü tehlikeye karşı koruyan leylekler, dönüşümlü olarak yuvada nöbet tutuyor. Anne leylekler, yavrularını Aras Nehri'nden yakaladıkları balıklar ve tarlalardan topladıkları böceklerle besliyor. Leylekler, Eylül ayı geldiğinde sıcak iklimlere göç etmeden önce yavrularını yeterince besleyip büyütmek zorunda kalıyor. Bekirhanlı köyünde havadan görüntülenen yaklaşık 15 yuvadan yalnızca bir tanesinde 4 yavru bulunurken, diğer yuvalarda 3 yavru yer alıyor. 4 yavrunun bulunduğu yuvada ise yavruların bitkin düştüğü dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durum, doğanın acımasız kurallarını da gözler önüne seriyor. Leylekler, yavrularını hayatta tutabilmek için en zayıf olanı yuvadan atarak diğerlerinin yaşam şansını artırabiliyor. Iğdır Üniversitesi Veteriner Teknikerliği 2. sınıf öğrencisi Zeki Çolak leylekler üzerine çalışma yapmak için köye geldiğini leyleklerin yaşamlarını gün boyunca izlediğini söyleyerek; "Doğu'nun Çukurova'sı olan Iğdır'ın simgesi olan leylekler genelde sonbaharda sıcak iklimlere göç ederler. Ardından ilkbaharın başlangıcında geri Iğdır'a tekrar gelirler. Mart'ın sonunda yumurtlama dönemine başlıyorlar. Leylekler iki günde bir yumurta yaparlar. Yani totalde dört yumurta yapar. Kuluçka süreleri otuz dört otuz, otuz beş gündür. Drone ile köyde yaklaşık 15 yuva gezdik. On beş tane yuvanın sadece birinde dört yavru vardı. Diğerlerinde ise üç yavru vardı. Dört yavruların hepsi de bitkin durumda. Bunun sebebi ise leylek annenin yeterli şekilde besleme yapılmamasındadır. Yavrular genelde balık ve kurbağa gibi diğer hayvanlarla beslenirler. Bu yüzden sahip olduğumuz coğrafyada biraz daha besin eksikliği olduğundan dolayı yavrular bitkin düşmüş durumda. Anne leyleğin ise bir yavruyu heba etmesini düşünüyoruz. Çünkü diğer yavruların beslenmesi şart. Leylekler genelde elli sekiz ile altmış dört günde uçmaya başlarlar. Yani iki iki buçuk ay içerisinde uçmaya erişirler. Iki yaşında ise üremeye başlarlar" dedi. Bekirhanlı köyü sakinleri ise her yıl leyleklerin gelişini memnuniyetle karşılıyor. Elektrik direkleri adeta birer leylek oteline dönüşürken, bu manzara doğa ve yaban hayatı fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Göç mevsimi öncesi yoğun mesai harcayan leylekler, doğayla uyum içinde yaşam mücadelesi veriyor.