Iğdır'da seyyar manav Bayram Amca, çapa makinesiyle sattığı taze ürünlerle kente hizmet veriyor - Son Dakika
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Iğdır'da seyyar manav Bayram Amca, çapa makinesiyle sattığı taze ürünlerle kente hizmet veriyor

Iğdır\'da seyyar manav Bayram Amca, çapa makinesiyle sattığı taze ürünlerle kente hizmet veriyor
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Iğdır'da yaşayan 60 yaşındaki Bayram Sebi, kışın hayvancılık yaparken yaz aylarında çapa makinesine bağladığı römorku seyyar manava dönüştürerek kent sokaklarında taze sebze ve meyve satıyor. Sebi, tarladan temin ettiği ürünleri uygun fiyata sunarken, tatil yapmadan kesintisiz hizmet verdiğini belirtiyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)Iğdır'da yaşayan 60 yaşındaki Bayram Sebi, kış aylarında hayvancılıkla uğraşırken yaz aylarında ise çapa makinesine bağladığı römorkla kent sokaklarında taze sebze ve meyve satıyor.

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde yaz aylarının tanınan esnaflarından biri haline gelen Bayram Sebi, çapa makinesinin arkasına bağladığı römorku tente ile kapatarak seyyar manava dönüştürdü.

Kış mevsiminde köyünde hayvancılık yapan Sebi, yaz aylarında ise tarlalardan temin ettiği ürünleri kent merkezine getirerek satışa sunuyor. Sebi'nin tezgahında karpuz, kavun, domates, salatalık, biber ve taze mısır gibi mevsim ürünleri yer alıyor.

"TATİLİM, PAZARIM YOK"

Ürünlerini doğrudan tarladan temin ettiğini belirten Bayram Sebi, vatandaşların taze ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması için çalıştığını söyleyerek, "Ürünleri tarladan taze taze alıp getiriyorum. Domates, salatalık, biber, kavun, karpuz... Gelmediğim günlerde müşterilerim arayıp soruyor. Bende tatil yok, pazar yok, cumartesi yok; kesintisiz hizmet veriyorum. Yeter ki millet memnun olsun, herkes uygun fiyata taze ürün yiyebilsin" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da seyyar manav Bayram Amca, çapa makinesiyle sattığı taze ürünlerle kente hizmet veriyor - Son Dakika

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