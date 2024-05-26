Iğdır'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Iğdır'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı

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Iğdır'da seyir halindeyken trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Yakalanan sürücülere toplamda 20.255 TL idari para cezası uygulandı ve motosikletleri trafikten men edildi.

26.05.2024 13:08
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da seyir halindeyken yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri Iğdır Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. İki sürücüyü trafikte yakalayan ekipler cezai işlem uyguladı.

Iğdır'da kaydedilen görüntülerde motosiklet sürücüsünün yaptıkları görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Yolda seyir halinde kaydedilen, görüntüleri inceleyen trafik polisleri her iki sürücüyü trafikte yakaladı.

Trafik polislerince sürücülere trafikte Akrobatik hareketler yapmak, tehlikeli şerit değiştirmek, kask takmamak, tTrafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak, maddelerinden toplamda 20.255 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. iki motosiklet trafikten men edilerek Yediemin otoparkına çekildi.

Iğdır\'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı
Kaynak: ANKA

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