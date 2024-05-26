Iğdır\'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı

Yerel

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da seyir halindeyken yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüleri Iğdır Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme şube müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. İki sürücüyü trafikte yakalayan ekipler cezai işlem uyguladı.

Iğdır'da kaydedilen görüntülerde motosiklet sürücüsünün yaptıkları görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Yolda seyir halinde kaydedilen, görüntüleri inceleyen trafik polisleri her iki sürücüyü trafikte yakaladı.

Trafik polislerince sürücülere trafikte Akrobatik hareketler yapmak, tehlikeli şerit değiştirmek, kask takmamak, tTrafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak, maddelerinden toplamda 20.255 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. iki motosiklet trafikten men edilerek Yediemin otoparkına çekildi.