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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Iğdır Futbol Kulübü, birinci lige çıkışını törenle kutladı.

Zübeyde Hanım Bulvarı'na kurulan sahneye futbolcular, yöneticiler tek tek çağrılarak kupa ile taraftarları selamladılar. Kutlama programına Iğdır Valisi Ercan Turan, Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Jandarma Komutanı Nihat Özkök de katıldı.

Iğdır Alagöz Spor Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kendimi rüyada hissediyorum. 4 yıl önce bu takımı devraldım. 4 yıl içinde birinci lige çıkmak emin olun kolay iş değil büyük emek verdik herkes emek verdi. Iğdırlı taraftarlarla ve futbolcularla bu seviyeye geldi. Başkan olmamızı istemeyen bazı guruplar vardı ama biz Iğdırlının kim olduğunu herkese gösterdik. Herkes Iğdır sporun birinci lige çıktığını gördü. Ben Iğdır'a geldiğimde Iğdır spor neden birinci ligde olmasın dedim o gün bana bu adam ne diyor diyenler oldu. 4 yıl içinde birinci ligdeyiz. Bu takımın başarısını istemeyenler bu şehirde vardır. Kıskananlar çatlasın."