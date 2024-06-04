Iğdır Futbol Kulübü, birinci lige çıkışını törenle kutladı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır Futbol Kulübü, birinci lige çıkışını törenle kutladı

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Iğdır Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkışını törenle kutladı. Futbolcular ve yöneticiler, kupa ile taraftarları selamladı. Kutlama programına Iğdır Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı da katıldı. Başkan Cantürk Alagöz, birinci lige çıkmak için büyük emek verdiklerini ve Iğdırlıların kim olduğunu herkese gösterdiklerini söyledi.

04.06.2024 12:54
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Iğdır Futbol Kulübü, birinci lige çıkışını törenle kutladı.

Zübeyde Hanım Bulvarı'na kurulan sahneye futbolcular, yöneticiler tek tek çağrılarak kupa ile taraftarları selamladılar. Kutlama programına Iğdır Valisi Ercan Turan, Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Jandarma Komutanı Nihat Özkök de katıldı.

Iğdır Alagöz  Spor Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kendimi rüyada hissediyorum. 4 yıl önce bu takımı devraldım. 4 yıl içinde birinci lige çıkmak emin olun kolay iş değil büyük emek verdik herkes emek verdi. Iğdırlı taraftarlarla ve futbolcularla bu seviyeye geldi. Başkan olmamızı istemeyen bazı guruplar vardı ama biz Iğdırlının kim olduğunu herkese gösterdik. Herkes Iğdır sporun birinci lige çıktığını gördü. Ben Iğdır'a geldiğimde Iğdır spor neden birinci ligde olmasın dedim o gün bana bu adam ne diyor diyenler oldu. 4 yıl içinde birinci ligdeyiz. Bu takımın başarısını istemeyenler bu şehirde vardır. Kıskananlar çatlasın."

Iğdır Futbol Kulübü, birinci lige çıkışını törenle kutladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır Futbol Kulübü, birinci lige çıkışını törenle kutladı - Son Dakika

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