Iğdır İl Emniyet Müdürü Ağrı İl Emniyet Müdürünü Ziyaret Etti

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Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin anısına müdürlük şeref defterini imzalayan Sakarya, İpar ile makamında bir araya gelerek sohbet etti. İpar, Sakarya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emniyet teşkilatı olarak her zaman birbirimize destek olmak ve istişarede bulunmak zorundayız. Bugünkü ziyaret bu açıdan önemlidir. Iğdır İl Emniyet Müdümüz Sayın Erden Sakarya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Sakarya ise, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüz her zaman başarılı çalışmalara imza atmıştır. Sayın Yılmaz İpar'a da bu vesileyle başarılarının devamını dilerim. Konukseverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Görüşmede iki ilin emniyet müdürleri arasında bilgi alışverişi de gerçekleştiği öğrenildi. - AĞRI