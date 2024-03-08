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Iğdır Üniversitesi'nde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paneli

IĞDIR - Iğdır Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle panel düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferansında düzenlenen program saygı duruşu ve İsitikla Marşının okunması ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Iğdır Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Senem Önder Özbakır, kadınların haklarına en kolay şekilde ulaşmaları ile için paydaşları ile birlikte hareket ettiğini belirterek; "Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki kadın hükümlülere kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eğitimi verdik. İlimizde bulunan Kadın Destek Merkezleri için sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Kadınların doğum sonrasında çok zorluk çektiğini ve baskı altında kaldığını söyleyen Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üye. Eda Gülbetekin; "Bir noktada yeniliklere açık olmak gerekiyor. Özellikle anneye destek olmak konusunda dikkatli olmak gerekir. Sonrasında kadınlar çocuklarını kucağına almak istemiyorlar. Çünkü bebekleri kucağınıza almayın alıştırmayın diyorlar. Biz anne ile bebeğin birbirine bağlanmasını istiyoruz. Biz sürekli mutlu anne mutlu bebek diyoruz. Çünkü eğer bebek annenin kucağında değilse mutlu değildir" dedi.

İslamiyet'te kadına değer verildiğine değinen Tuzluca Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör.Nuray Bayat Usta; "Kuran açışından bakıldığında Kuran insana cinsiyetçi bir açıdan yaklaşmaz. Kuran insanı daha çok üstünlük ölçütüne göre değerlendirirse ahlaka vurgu yapar. Kuranın bütününe baktığımızda yüzde yirmisi yaklaşık ibadet adetleri iken yüzde sekseni ahlaka vurgu yapar, ayette" dedi.