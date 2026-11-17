29'uncu Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İHA kameramanları 2 kategoride ikincilik, 1 kategoride mansiyon elde etti. TGRT Haber'den Ozan Yoldaş Ural ise çalışmasıyla birincilik ödülünü kazandı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) 3 ödül kazandı. İHA kameramanları İbrahim Berat Yılmaz ve Ahmet Faruk Sarıkoç, iki ayrı kategoride dereceye girerken, Fırat Demir'in çalışması da mansiyon ödülüne layık görüldü. TGRT'den ise Ozan Yoldaş Ural dereceye girdiği kategorisinde birinci oldu.

Meslektaşların yoğun ilgi gösterdiği ve 380 eserin yarıştığı organizasyonda jüri değerlendirmesi Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Deneyimli kameramanlar, alanında uzman isimler ve akademisyenlerden oluşan jüri, televizyon ve dijital yayıncılık alanındaki başarılı haber görüntülerini değerlendirdi.

İHA iki kategoride dereceye girdi

Yarışmada Türk Telekom Yılın En İyi Haber Görüntüsü kategorisinde İHA kameramanı İbrahim Berat Yılmaz, 'Rehine' adlı çalışmasıyla ikincilik ödülünü kazandı. VakıfBank Yılın En İyi Dron Haber Ödülü kategorisinde ise İHA kameramanı Ahmet Faruk Sarıkoç, 'Doğalgaz Patlaması' adlı görüntüsüyle ikinci oldu.

İHA kameramanı Fırat Demir de 'Mezardan Önce Son Çıkış' adlı çalışmasıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yılın En İyi Haber Görüntüsü ödülünün sahibi belli oldu

Türk Telekom Yılın En İyi Haber Görüntüsü ödülünü, Anadolu Ajansı kameramanı Vural Elibol 'Amerika'da Göçmen Olmak' adlı haberiyle kazandı. Aynı kategoride İHA'dan İbrahim Berat Yılmaz ikinci, ANKA'dan Uğur Demirci ise üçüncü oldu.

Dernek Başkanı Zihni Oğuz Akın, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde, jürinin birbirinden başarılı görüntüler arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi. Yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Akın, kameramanların hem konu hem de teknik ve estetik açıdan başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu kaydederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmada ödül kazanan isimler, 27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Diğer kategorilerde dereceye girenler

VakıfBank Yılın En İyi Dron Haber Ödülü'nde birinciliği "Yaban" adlı çalışmasıyla AA'dan Sidar Can Eren, üçüncülüğü ise 'Uçak' adlı çalışmasıyla CNN Türk'ten Halil Kahraman kazandı.

Savunma Sanayii Yılın En İyi Görüntüsü Ödülü'nde birincilik TUSAŞ Medya Ekibi'nin 'Özgürlük Kanatlarımda' adlı çalışmasına verildi. AA'dan Emirhan Türker 'Keskin Nişancı' ile ikinci, TRT'den Alparslan Çınar ve Kadir Kurucan ise 'Dağların Kartalları' ile üçüncü oldu. 'Akıncı' adlı çalışmasıyla AA'dan Bestami Bodruk mansiyon aldı.

Yılın En İyi Serbest Haber Ödülü'nde 'Tuz' adlı çalışmasıyla AA'dan Tunahan Akgün birinci, 'Albino' ile Ülke TV'den Melik Nacar ikinci, 'Suriye Dosyası' ile Habertürk'ten Mertcan Öztürk ve Beheşti Abdullah Tekin üçüncü oldu.

Gölbaşı Belediyesi Yılın En İyi Çevre Görüntüsü Ödülü'nde 'Yaban Keçileri' ile AA'dan Özkan Bilgin birinci, 'Flamingolar' ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Burak Can Yüksel ikinci, 'Yörük Göçü' ile TRT'den Çağlar Öztürk ve Sena Kaya üçüncü oldu.

Koru Hastaneleri Sosyal Medya Ödülleri'nde TGRT'den Ozan Yoldaş Ural 'Kalkan' ile birinci, DHA'dan Vehbi Demir 'Tamamen Açık' ile ikinci, Global TV'den Kadir Demir 'Alev Gözü' ile üçüncü oldu.

Martı TAG Yılın En İyi Spor Görüntüsü Ödülü'nde AA'dan Şebnem Coşkun 'Tek Nefes' ile birinci, AA'dan Fevzi Kemal Karagöz 'Sudan Korkuyordu' ile ikinci, TRT'den Seyit Taşdelen 'Er Meydanı' ile üçüncü oldu.

Yarışmada ayrıca 'Ateş Hattı', 'Sessiz Tanık', 'Kedi Başkan', 'Tek Bacaklı Çoban', 'Erkek İşi mi?', 'Taş İşlenen Hasret' ve 'Alev Gözü' adlı çalışmalara özel ödüller verildi. 'Sis Bombası', 'Kameramanlar Görev Başında', 'Çevik Kuvvet', 'Engelli Çiftçi' ve 'Buzcu Baba' adlı çalışmalar da mansiyon alan eserler arasında yer aldı.