İhanetin karşısında milletin zaferi 9. yılında: Aynı ruhla yeniden meydanlar doldu - Son Dakika
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İhanetin karşısında milletin zaferi 9. yılında: Aynı ruhla yeniden meydanlar doldu

İhanetin karşısında milletin zaferi 9. yılında: Aynı ruhla yeniden meydanlar doldu
16.07.2025 03:21  Güncelleme: 03:24
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Kırıkkale'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, demokrasiye sahip çıkan vatandaşlar yeniden meydanlarda buluştu.

Kırıkkale'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, demokrasiye sahip çıkan vatandaşlar yeniden meydanlarda buluştu. Gece boyunca süren programlarda şehitler için dualar edildi, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, vatandaşlar demokrasiye olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. Kırıkkale Valiliği koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere; Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında "demokrasi yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlara, protokol üyeleri de eşlik etti. Mehter takımı yürüyüş boyunca marşlar seslendirdi.

Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Tasavvuf müziği eşliğinde 15 Temmuz temalı gösteriler sahnelendi. Vatandaşlara da çeşitli ikramlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş konuşması ise dev ekrandan takip edildi.

"O tarihi unutmamak adına buradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından vatandaşlara hitap eden Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümünde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Vali Makas, "Bundan 9 yıl önce, FETÖ terör örgütünün elebaşılığını yaptığı; kendilerini dışarıya teslim etmiş ama içeride yetişmiş insanların öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini hedef alan bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Ama hamdolsun, 85 milyon bir ve beraber olarak bu ihaneti püskürttük. O tarihi unutmamak adına buradayız. Cennet mekan Abdülhamid Han Hazretlerinin güzel bir sözü var: 'Tarih tekerrürden ibaret değildir; tarih, ibret alınmadığı takdirde hataların tekerrüründen ibarettir.' Aynı hataya düşmemek adına bugün Kırıkkale meydanını doldurdunuz" dedi.

"Çanakkale'de başaramadıklarını 15 Temmuz'da başarmaya çalıştılar"

Konuşmasının devamında, o karanlık gecenin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Makas, "Neden? O günü hatırlamak, bilincimizi, aklımızı diri ve iri tutmak için buradayız. Çanakkale'de başaramadıklarını 15 Temmuz'da başarmaya çalıştılar. Kıbrıs'ta yapamadıklarını 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediler. Doğu ve Güneydoğu'da yapamadıklarını yine 15 Temmuz'da hayata geçirmeye çalıştılar. Ama Yüce Türk milleti bunun karşısında dimdik durdu" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz bir Türkiye"

Vali Makas, "Yüce Türk milleti, Tanrı Dağı'nın evladı olarak, Hira Dağı'nın emrinde, Anadolu'da bu devleti yeniden ayağa kaldırdı ve kaldırmaya da devam edecek. Biz şuna inanıyoruz: Terörsüz bir Türkiye ile, Allah'ın izniyle, 86 milyonun kucaklaşmasıyla sadece bu coğrafyada değil, tüm dünyada dostluğu, adaleti, barışı ve hoşgörüyü yine bizim milletimiz sağlayacak. O milletin de tek bir devleti var: An itibarıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Şehitlerimizin önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ise, "Bu aziz vatan için kanını akıtmış, şehit olmuş kahraman askerlerimizin ve sivil yurttaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Yine kahraman gazilerimiz, onlar bizlere emanettir. Onların fedakarlıklarının önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün, bu cennet vatanda bağımsız bir şekilde yaşamamıza vesile olan Kurtuluş Savaşı şehitlerimize; Doğu ve Güneydoğu'da şehit düşmüş kahraman askerlerimize; Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da toprağa kanını akıtmış fedakar şehitlerimizin önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Program, saat 00.13'te kentteki tüm camilerden okunan sela ile sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İhanetin karşısında milletin zaferi 9. yılında: Aynı ruhla yeniden meydanlar doldu - Son Dakika

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