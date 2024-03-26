İhlas Medya Grubu'nun Ankara Bürosu Çalışanları İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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İhlas Medya Grubu'nun Ankara Bürosu Çalışanları İftar Yemeğinde Buluştu

İhlas Medya Grubu\'nun Ankara Bürosu Çalışanları İftar Yemeğinde Buluştu

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Ankara'nın gözde restoranlarından Masabaşı Kebapçısı'nda düzenlenen iftara, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül ve 3 kurumun çalışanları katıldı.

26.03.2024 21:52  Güncelleme: 21:53
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İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları için her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı bu yıl da gerçekleşti. Ankara'nın gözde restoranlarından Masabaşı Kebapçısı'nda düzenlenen iftara, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül ve 3 kurumun çalışanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İhlas Medya Grubu'nun Ankara Bürosu Çalışanları İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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