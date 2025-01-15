İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak - Son Dakika
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Yerel

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

15.01.2025 01:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, her bir il ve ilçede dağıtılacak toplam kömür miktarı il/ilçe bazında tespit edilen yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi sayısına göre bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları gibi koşullar göz önünde bulundurularak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

MUHTAÇLIK KRİTERİNE GÖRE BELİRLENECEK

Yardımdan faydalanacak olan haneler il ve ilçelerde bulunan vakıflarca kanunda yer alana muhtaçlık kriterine göre belirlenecek ve Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilecek. Teslimatı yapılan kömür ilgili hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması haricinde bir tasarrufa konu edilemeyecek.

Bu karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak olan kömür sevkiyatı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlüklerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek olan kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacak.

DAĞITIM ORGANİZASYONUNU VAKIFLAR ÜSTLENECEK

TKİ ve TTK üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve bu konuda öncelik tanınması hususunda Bakanlık veya TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokol yapılabilecek. Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu yine vakıflar tarafından yapılacak. Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kaho Kroyf:
    vatandaşın doğalgaz yardımına ihtiyacı var kentlerde yoksullaşan nüfus giderek çoğalıyor hemen hemen bütün kentlerdeki birçok belediyeyi neden kaybettiğini düşünüyorsunuz kömür devri geçti artık 31 2 Yanıtla
  • Apple User:
    insanların önce ihtiyaç sahibi olmaktan kurtarılması gerekirdi 30 1 Yanıtla
  • Kadıköy Güvenlik:
    Nevşehir Kozaklı da sosyal yardımlaşma müdürü canı kime isterse ona veriyor kimsede bişey demiyor böyle insanlara bırakılıp yardım dagitilmaz garibanlara haksızlık 19 0 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    minnet borcu yükleniyor 12 1 Yanıtla
  • veysel unlu:
    ağam eğlenir bizle. rte sen çok yaşa biz devam kazik yemeye 7 0 Yanıtla
  • Apple User:
    vakıflar mı hangi vakıflar neden vakıflar belediye yola döksün ihtiyacı olan yoldan alsın isterse ihtiyacı olmayanda alsın daha karşı hiç olmazsa ihtiyacı olanda olmayanda halk faydalanır vakıflara yedirmeyin 5 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    ben olsam yapmam 3 1 Yanıtla
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