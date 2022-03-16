İKAF'22 Erciyes Kültür Merkezi'nde açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde ve 12 üniversitenin iş birliği ile düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'22), Erciyes Kültür Merkezi'nde açıldı.

Düzenlenen açılışa Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, protokol üyeleri ve çeşitli illerden gelen öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "ilki 2019 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 8 ilde 87 üniversitenin iş birliği ile gerçekleştirilen, bugün de 02-30 Mart tarihleri arasında 11 ilde 124 üniversitenin iş birliği ile gerçekleştirilecek olan bu fuarın birçok amacı vardır. Bu amaçlardan bazıları ise tüm gençlere yetenekli olduklarını hissettirmesi, istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması, kamu kurumlarının nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliğini ve işveren marka değerinin arttırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması ve değerinin arttırılması, kobilerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıkların arttırılmasıdır. Bugün açılışını yaptığımız İKAF'ın üniversitemiz ev sahipliği ve bölgemizdeki 12 paydaş üniversitenin iş birliği ile düzenlemenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Fuarın verimli geçmesini, tüm katılımcılara faydalı olmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Herkes doğduğu yeri sever ve herkes hizmet ettiği yeri över ama inanıyorum ki Kayserimiz bir başka güzel. Tüm şehirlerimizin de güzellikleriyle birlikte bu şehir Anadolu kültürü ile bezenmiş ve gerçekten devletine yük olmayan, her zaman yük çekmeyi kendisine görev bilen bir anlayış içerisinde Anadolu'nun merkezinde bir cazibe merkezi olarak bilinen bir şehir burası. Anadolu üniversiteleri ve gençliğine fırsat verilip desteklendiğinde TURKOVAC aşısını nasıl bulduysa onun gibi onlarca araştırmaya imza atacak gençlerin ve gençliğin yetişmesini istiyorsak bu üniversitelerimize, öğrencilerimize, öğretim görevlilerimize sahip çıkmak ve onların Anadolu Kültürü ile bezenmelerini sağlamak bizim olmazsa olmazımız. Ben herkese başarılar diliyorum ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da, "Kaygı her bir insanın bireysel olarak yaşadığı bir duygudur ve çok yoğun bir duygudur. Gençleri bu kadar çok ilgilendiren bir kavram varken, ben başka konulardan bahsetmek istemem. Gençler bir kaygı duyuyorsa biz de devlet olarak ne yapıyoruz? bundan bahsetmek istiyorum. Biz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak önce gençlerimizdeki bu kaygıyı ortadan kaldırmak üzere araçlar geliştirdik. 2018 yılında başkanlık sistemi ile birlikte kurulan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin çalışmaları sitemizde var. Gençler kaygılı. Sadece Türkiye'deki gençler mi kaygılı? Tabi ki hayır. Genç olmakla beraber gelen, gençlikle ilgili bir şeydir kaygı. Kariyerinizi ve eşinizi seçeceksiniz. Daha sonra karar verme süreci var ve bu süreçte elde yeteri kadar veri varsa kaygılanmazsınız. Veri yoksa ortada, doğru bilgi yoktur ve doğru bilgi yoksa kaygı vardır. Biz gençlerimizin kaygılarını gidermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 30'lu yaşlarda bizim oturduğumuz koltuklarda siz gençler oturacaksınız. Bizler ulusal ölçekte başarılardan ziyade küresel ölçekte başarıları gençlerimizden bekliyoruz. Güzel bir organizasyon olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol tarafından hediye takdimi yapıldı. - KAYSERİ