Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

Irak\'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu
02.03.2026 20:35
Irak'ın kuzeyindeki Şeyhan petrol sahasını işleten İngiliz Gulf Keystone şirketi, bölgedeki artan saldırılar nedeniyle üretimi geçici olarak durdurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Şeyhan bölgesindeki petrol sahalarını işleten İngiltere merkezli Gulf Keystone şirketi, artan saldırılar nedeniyle petrol üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmaların Irak'ı da etkilemesi üzerine ülkenin kuzeyindeki dev enerji sahalarında üretim geçici olarak durduruldu.

PETROL ÜRETİMİ DURDU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) önemli petrol sahalarından biri olan Şeyhan sahasını işleten İngiltere merkezli Gulf Keystone şirketi, üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Gulf Keystone tarafından yapılan açıklamada, "Üretimin durdurulması tamamen güvenlik amaçlı bir önleyici tedbir olup, sahalarda şu ana kadar herhangi bir fiziksel hasar meydana gelmemiştir" denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine çalışanların can güvenliğini korumak amacıyla alındığı vurgulandı.

KORMOR GAZ SAHASI DA KAPATILMIŞTI

IKBY Elektrik Bakanlığı ile Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bölgedeki en kritik enerji tesisi olan Kormor Gaz Sahası'nda üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı. İki bakanlık tarafından yapılan ortak açıklamada, Dana Gas şirketinin bölgedeki "olağanüstü güvenlik durumu ve çatışmalar" nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığı belirtilmişti.

Üretimin durmasıyla birlikte elektrik şebekesinde büyük bir açık meydana geldi. Bakanlık verilerine göre, doğal gaz akışının kesilmesiyle elektrik üretim kapasitesi 2 bin 500 ile 3 bin 000 megavat arasında azaldı.
Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İngiltere, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Yerel, Gulf, Irak, Son Dakika

