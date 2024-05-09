İki tekerlekli araçlar hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İki tekerlekli araçlar hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor

Eskişehir'de sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bisiklet, scooter ve motosiklet gibi iki tekerlekli araçların kullanımı artmaya başladı. Vatandaşlar toplu taşıma ücreti vermemek ve kent trafiğinden kaçınmak için bu araçları tercih ediyor. Bisiklet kullanıcıları düzlük arazi sayesinde rahat bir ulaşım sağladığını belirtirken, scooter ve motosiklet kullanıcıları ise yoğun trafikten etkilenmediklerini ve kısa sürede istedikleri yere ulaşabildiklerini ifade ediyor. Bu araçlar sayesinde vatandaşlar hem paradan hem de zamandan tasarruf ediyor.

09.05.2024 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki tekerlekli araçlar hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte şehir içinde iki tekerlekli araçların kullanımı artışa geçti

Bisiklet kullanıcısı Bahri Ünal:

"Eskişehir'in düzlük bir arazi olması nedeniyle ulaşım konusunda en rahat araç bisiklet"

Scooter kullanıcısı Dursun Höçük:

"Şehirdeki yoğun trafikten etkilenmeyip kısa sürede istediğim yere ulaşabiliyorum"

Motosiklet kullanıcısı Murat Seyhan:

"Hem park sorunu yaşamıyorum, hem de yoğun şehir trafiğinden etkilenmiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hem toplu taşıma ücreti vermemek hem de kent trafiğinden kaçınmak isteyen vatandaşlar bisiklet, scooter ve motosiklet gibi iki tekerlekli araçların kullanımını artmaya başladı.

Vatandaşlar yavaş yavaş kış şartlarını geride bırakırken, havaların güzelleşmesiyle garajlarda ve bodrumlarda tutulan iki tekerlekli araçların kullanımı da yaygınlaşıyor. Havaların ısınması sonucunda toplu taşıma ücreti vermemek ve kent içerisindeki yoğun trafikten kaçınmak isteyen bazı vatandaşlar hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Birok vatandaş, bisiklet kullanmayı tercih ederken, bazıları da scooter ve motosiklet ile ulaşım ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Kentin genel olarak düzlük bir arazi olması nedeniyle bu tercihlerinin kendilerine büyük kolaylıklar sağladığını belirten sürücüler, park yeri bulmak konusunda da sorun yaşamadıklarını dile getiriyor.

"Bisiklet kullandığınızda hem zamandan, hem paradan, hem de yoldan tasarruf ediyorsunuz"

Eskişehir'de ulaşım konusunda en rahat aracın bisiklet olduğunu söyleyen bisiklet kullanıcısı Bahri Ünal, kentin düzlük bir arazi olması nedeniyle bisiklet kullanmanın kendisine ayrı bir rahatlık sağladığını ifade etti. Ünal, "Tramvay yolu gibi güvenli gidebileceğiniz yer sayısı bol. En kolay ulaşım yolu ve aynı şekilde ucuz. Biliyorsunuz, otobüs ve dolmuş çok fiyatları. Bu nedenle öğrencilerin cebini yakıyor. Ben de o yüzden bisiklet kullanıyorum. Küçük olduğu için yani aralardan sıvışabiliyorsunuz. Bu her ne kadar güvenli olmasa da trafik sıkıştığında dolmuştaki gibi bekleme durumlarınız olmuyor. O yüzden bisiklet güzel. Eskişehir'in trafiği diğer şehirlerle kıyaslandığında çok kötü değil aslında. Ama bazen kalabalık oluyor, gerçekten insanı yoruyor. Kaldırımdan gitmek durumunda kalıyorsun, yayalara zorluk çıkarıyor ama yani yine fena değil. Bisikletle gidilebilecek düzeyde. Bisiklet kullandığınızda hem zamandan, hem paradan, hem de yoldan tasarruf ediyorsunuz. Ara sokaklardan falan geçmek çok daha kolay oluyor" dedi.

"Sürekli scooter kullandığım için bunun artısını fazlasıyla yaşıyorum"

Scooter kullanıcısı Dursun Höçük, kent merkezlerinin yoğun olması nedeniyle bazı durumlarda otomobil kullanmanın yorucu olduğundan bahsederek, "Hem Eskişehir'in hem de diğer illerin çarşısı sürekli yoğun oluyor. Arabalar çok yakın duruyorlar. Motosikletin de geçemediği zamanlar oluyor. Ama scooter, motosikletin giremediği yerlere kolaylıkla girebiliyor. Onun için scooter kullanmayı tercih ediyorum. Bir yere 5 dakikada yetişmem gerekiyorsa arabayla 10 dakika iken, toplu taşıma aracıyla yarım saat sürüyorken, scooterla istediğim zaman yetişebiliyorum. Sürekli scooter kullandığım için bunun artısını fazlasıyla yaşıyorum. O yüzden trafiğin bana herhangi bir etkisi olmuyor. Araba kullansam daha bezdirici olabilirdi. Trafiği ve toplu taşıma araçlarını beklemek konusunda sorunlar yaşayabilirdim. Mesela yolda giderken ışık mı var? Kaldırıma çıkıyorum, scooter ile hemen 2 dakikada o sorunu çözmüş oluyorum. Acelesi olan insanların kullanılabileceği bir şey. Mesela iş yerine mi gidecek? Yarım saat geç mi kaldı? Metrobüs veya araba kullanmaktansa scootera atlayıp yarım saat gidilecek yol 10 dakikada gidilebilir" şeklinde konuştu.

"Eskişehir'in bir akşam trafiği var, küçücük şehirde o kadar araba sığmıyor"

Motosiklet kullanıcısı Murat Seyhan ise, otomobil kullanmayarak en çok park sorunu konusunda rahatladığını aktararak şu sözleri kaydetti:

"Biliyorsunuz park sorunu Eskişehir'de çok fazla var. Motosiklette böyle bir problem olmuyor. Az yakıyor, trafiğe takılmıyorsun. Böyle kolaylıkları olduğu için motosiklet daha çok tercih ediliyor. Eskişehir'in bir akşam trafiği var, küçücük şehirde o kadar araba sığmıyor. Motosiklet akşam trafiğinden kurtulmana yarıyor. Sağdan soldan kaçıp gidiyorsun. O nedenle otomobil yerine motosiklet kullanmak daha rahat. Ama Eskişehir'de motosiklet kullanımı biraz kötü ya da kullanıcılar biraz deneyimsiz. O yüzden trafiği biraz karıştırıyorlar. Yani düzgünce eğitimini alıp, kasklarını ve kıyafetlerini tamamlayıp öyle trafiğe çıkmalarını tavsiye ederim. Otomobil kullanmaktansa motor kullanmak özellikle Eskişehir'de hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağlar."

Kaynak: İHA

Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki tekerlekli araçlar hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 20:23:16. #1.12#
SON DAKİKA: İki tekerlekli araçlar hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement