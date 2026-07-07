İkiz Kardeşler 40 Yıldır Balıkçılık Yapıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki ikiz kardeşler, 40 yılı aşkın süredir balıkçılık yapıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla balık haline giden kardeşler, taze balıkları vatandaşlarla buluşturarak geçimlerini sağlıyor.

Çarşamba ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki ikiz kardeşler İsa ve Musa Çakır, 40 yılı aşkın süredir aynı mesleği omuz omuza sürdürüyor. Çocuk yaşlarda başladıkları mesleklerini bugün de devam ettiren kardeşler, balıkçılığı sadece geçim kaynağı değil, bir yaşam biçimi olarak görüyor.

Mesaileri gün doğmadan başlıyor

Her gün gün doğmadan mesailerine başlayan Çakır kardeşler, sabahın erken saatlerinde balık haline giderek en taze ürünleri özenle seçiyor. Daha sonra tezgahlarını hazırlayan ikizler, gün boyunca vatandaşlara taze balık sunuyor. Yılların verdiği tecrübeyle balığın kalitesini ilk bakışta anlayabildiklerini söyleyen ikizler, müşterilerine her zaman en iyi ürünü ulaştırmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

"Yoruluyoruz ama işimizi severek yapıyoruz"

Yıllardır aynı tezgahta omuz omuza çalışan ve birçok zorluğa göğüs gerdiklerini ifade eden kardeşler, balıkçılığın emek isteyen bir meslek olduğunu vurguladı. Mesleklerini severek yaptıklarını belirten ikizler, "40 yılı aşkın süredir omuz omuza çalıyoruz. Bu iş bizim için sadece ekmek kapısı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Sabahın erken saatlerinde balık haline giderek en taze ürünleri seçmeye özen gösteriyoruz. Yoruluyoruz ama işimizi severek yaptığımız için hiçbir zaman şikayet etmiyoruz. Müşterilerimizin güveni ve memnuniyeti bizim için önemli. Sağlığımız el verdiği sürece tezgahımızın başında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN