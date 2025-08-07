İkizce Köyü\'nde Asfalt Çalışması Tamamlandı

Bilecik'in İkizce köyünde başlatılan sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Toplam 4 kilometrelik yolun asfaltlanmasının ardından bölgeye giden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Sözer, vatandaşların taleplerini dinledi, yapılan yolun köy halkına hayırlı olmasını diledi. Yeni asfalt yolun, hem ulaşımı kolaylaştırması hem de köyün yaşam kalitesine katkı sağlaması bekleniyor. Köy sakinleri ise tamamlanan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların süreceği bildirildi. - BİLECİK