İklim değişikliğiyle mücadelede Muğla'dan yol haritası - Son Dakika
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Yerel

İklim değişikliğiyle mücadelede Muğla'dan yol haritası

İklim değişikliğiyle mücadelede Muğla'dan yol haritası Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel eylemleri güçlendirmek amacıyla Dünya İklim Günü'nde Muğla İklim Değişikliği Yerel Taraflar Konferansı'nı düzenledi.

15.05.2025 17:14
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İklim değişikliğiyle mücadelede Muğla'dan yol haritası

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel eylemleri güçlendirmek amacıyla Dünya İklim Günü'nde Muğla İklim Değişikliği Yerel Taraflar Konferansı'nı düzenledi. Konferansta 10 başlık altında oluşturulan çalışma grupları, Muğla'nın iklim yol haritasını belirleyecek Muğla İklim Deklarasyonu'nun temellerini attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele alanındaki çalışmalarını uluslararası düzeye taşımak amacıyla 9 Ocak 2025 tarihinde Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı'na üye oldu. Bu önemli adımın ardından, iklim krizine karşı yerel düzeyde ortak akıl geliştirmek, sürdürülebilir çözümler üretmek ve iş birliğini artırmak amacıyla Dünya İklim Günü'nde "Muğla İklim Değişikliği Yerel Taraflar Konferansı (Muğla COP)" düzenlendi.

İklim deklarasyonu için ilk adım atıldı

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kamu kurumları, akademik çevreler ve meslek odalarının temsilcileri katıldı. Konferansa çevrim içi olarak ICLEI Küresel Savunuculuk Direktörü Yunus Arıkan ve ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ da katkı sundu.

Konferansta, yerel iklim hedefleri ve uygulamaları masaya yatırıldı. Alanında uzman akademisyenlerin moderatörlüğünde yürütülen çalıştayda, kentsel planlamadan su kaynaklarına, tarımdan sosyal kalkınmaya kadar on temada çözüm odaklı oturumlar gerçekleştirildi.

Konferansın çıktıları doğrultusunda şekillenecek olan "Muğla İklim Deklarasyonu", 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde kamuoyuyla paylaşılacak.

Ertop: "Bu toplantıda alınacak kararları ulusal arenada paylaşacağız"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre ve İklim Politikaları Şube Müdürü Aylin Aydın Ertop iklim değişikliği için bugün alınacak kararların tüm dünyada örnek olmasını dilediklerini ifade ederek şu şekilde konuştu: "Büyükşehir Belediye Başkanımızın iklim değişikliği konusundaki hassasiyetleri ve vizyonu doğrultusunda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi kuruldu. İklim değişikliği mücadelemizi ulusal düzeye taşımak için Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı'na üye olduk. Bugün yapacağımız çalışmalarda yerelde kararların alınmasını sağlayıp bu kararları ulusal arenada da paylaşmayı planlıyoruz"

Arıkan: "Muğla, yerel iklim mücadelesinde öncü rol üstleniyor"

ICLEI Küresel Savunuculuk Direktörü Yunus Arıkan, iklim değişikliği mücadelesinde yerel yönetimlerin öncü olması gerektiğini vurgulayarak: "Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik alanında önemli bir adım atarak Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı'na üye oldu. Bu üyelikle birlikte Muğla, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin önemine dikkat çeken kentlerden biri olarak öne çıkıyor.

TR32 Bölgesi'nden küresel platformlara

Muğla'nın iklim alanında elde ettiği çıktılar yalnızca yerel ölçekte değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda da tanıtılacak. Hazırlanacak raporlar, Türkiye'nin yerel yönetimlerinin iklim liderliğini daha görünür kılmayı hedefliyor.

Ev sahibi ülkelerin iklim politikalarında üstlendiği liderlik rolü vurgulanırken, Türkiye'nin de böyle bir zirveye ev sahipliği yapması ve yerel yönetimlerin bu sürece dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

Muğla'nın bu süreçte üstlendiği öncü rol, diğer yerel yönetimlere de ilham kaynağı olacak.

Bayırbağ: "Çalışmaların sadece tartışma düzeyinde kalmaması, eyleme dönüşmesi gerekiyor"

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ: "Bugün burada yapılacak çalışmaların sadece tartışma düzeyinde kalmaması, eyleme dönüşmesi gerekiyor. Yerel yönetimler, merkezi idarenin değişimini tetikleyen güç olmalı. İklim değişikliği yalnızca çevre değil, doğrudan yaşamı tehdit eden bir krizdir. Çıkış noktamız iklim olsa da hedefimiz; sürdürülebilir kalkınma, sosyal refah ve ekonomik dirençtir. Kamu otoriteleri daha fazla sorumluluk üstlenmeli. Muğla'da bu süreç yürütülürken hem riskler hem maliyetler azaltılmalı. Yerel üretici korunmalı, çevreci enerji kaynakları tercih edilmeli, üretim modelleri sürdürülebilir olmalıdır.

Muğla'ya temiz kaynaklar çekilmeli, TR32 içinde bölgesel iş birlikleri kurulmalı, uluslararası destekler alınmalıdır. Kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hayata geçirilmeli, acil müdahale bölgeleri belirlenmelidir. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasiteyi artırma çabaları çalışmaları son derece değerlidir"

Dündar: "Muğla, iklim krizinin en çok etkilediği bölgelerden biri"

Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Dr. Cihan Dündar, Muğla'nın iklim krizinden en çok etkilenen illerden birisi olduğunu vurgulayarak şu açıklamaları yaptı: "Muğla'nın karşı karşıya olduğu en temel problemlerden biri, dünyanın en sıcak bölgeleri arasında yer almasıdır. Yapılan araştırmalar, son 22 ayda özellikle kış aylarında yağış miktarlarında ciddi bir azalma yaşandığını ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan güncel raporlara göre, 2024 yılında sıcaklık kaynaklı orman yangınlarında artış bekleniyor. Aynı rapor, Avrupa'nın küresel ortalamaya kıyasla iki kat daha hızlı ısındığını ortaya koyuyor. Ege kıyılarının ve özellikle Muğla'nın, orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı vurgulanıyor. Yağışlardaki azalma, kuraklık tehdidini artırırken, Muğla iklim kaynaklı afetlerin en sık yaşandığı illerden biri olarak öne çıkıyor.

Büyükşehir Sanal İklim Merkezi kuruluyor

İklim krizine karşı bilimsel ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 'Muğla Sanal İklim Merkezi'ni kuruluyor. Bu merkez aracılığıyla hava kalitesi, polen yoğunluğu, kuraklık, sıcak hava dalgaları gibi konularda tahmin ve uyarılar paylaşılacak. Çalışmaların, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tamamlanarak kamuoyuna sunulması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İklim değişikliğiyle mücadelede Muğla'dan yol haritası - Son Dakika

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