Denizli\'de AK Parti İl Teşkilatında Bayramlaşma Töreni

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Denizli'de AK Parti İl Teşkilatında geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Bayrama ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. AK Parti güçlü bir ailedir. Ailecek Bayramlaşmamızı gerçekleştirdik" dedi.

Denizli'de AK Parti İl teşkilatında geleneksel bayramlaşma töreni yoğun katılımla yapıldı. Bayramlaşma törenine, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Kurucu İl Başkanı Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksektepe,önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları il başkanları, 19 İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları, mahalle başkanları ve belediye başkan adayları katıldı. 11 ayın sultanı ibadet ve günahlardan arınma ayı Ramazan'ı geride bırakmanın hüznünü yaşarken, bayrama ulaşmanın da mutluluğunu yaşadıklarını belirten İl Başkanı Yücel Güngör, "Ramazan ayı bu yıl seçim çalışmalarına denk geldi. Çok yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. İftar sofralarında, teravihlerden sonra mahallelerde, ilçelerimizde, çeşitli mahallelerimizde binlerce hemşerimizle bir araya geldik. Bu günde mübarek Ramazan'ın son gününde arife gününde geleneksel bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Milletimizin kararı başımızın tacı, biz ilk günkü gayretle Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği hedeflere ulaşmak için durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımızın hepsi burada. İlçe başkanlarımız burada. İnandığımız yolda çalışmaya devam edeceğiz. Bayramın sağlıkla mutlulukla geçmesini temenni ediyorum. Sevgiyle, birlikte nice bayramlara hep birlikte ulaşalım inşallah. Aziz milletimizin, Denizlili hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Allah'ım bizleri nice nice Ramazan Bayramlarına birlik beraberlik içinde sağlıkla kavuştursun. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi. - DENİZLİ