İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda ilimizde tamamlanmış ve devam eden yatırımlar değerlendirildi.

05.07.2024 10:03  Güncelleme: 10:04
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İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kaymakamlar, Bölge Müdürleri, İl Müdürleri ile Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri katıldı.

Vali İlhami Aktaş tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ilimizde tamamlanmış, yapımı devam eden yatırımlar ve projeler değerlendirildi.

Toplantıda, İl Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından yatırım projeleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirilip, bilgiler aktarıldı.

Yürütülen proje ve çalışmalardan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Vali İlhami Aktaş yapılacak olan hizmetlerin, verimli, başarılı ve hayırlı olmasını dileyerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı; görüş, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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