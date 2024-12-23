İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun: "Kayseri kütüphaneler şehri oldu" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun: "Kayseri kütüphaneler şehri oldu"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun: "Kayseri kütüphaneler şehri oldu" İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun: "Şehrimizin birçok noktasında kütüphane yapmayı planlıyoruz" İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun;

23.12.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun: "Kayseri kütüphaneler şehri oldu"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun:

"Şehrimizin birçok noktasında kütüphane yapmayı planlıyoruz"

KAYSERİ - İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; kentte yapımına devam eden kütüphanelerle birlikte şehrin 'kütüphaneler şehri' olarak anılacağını söyleyerek; "Şehrimizin birçok noktasında kütüphane yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kayseri'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin işbirliğinde yaptığı kütüphanelerde son gelinmek üzere. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 6 bin 100 metrekare alana yaptırılan İl Halk Kütüphanesi kentin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşırken, diğer kütüphanelerde de çalışmalar sürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek; "Şehrimizde son dönemde Bakanlığımız ve Belediyelerimiz işbirliğinde çok sayıda kütüphane yapılıyor. Kayseri kütüphaneler şehri oldu. İşbirliği içerisinde yapmış olduğumuz kütüphanelerde bahsedecek olursak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yaklaşık 6 bin 100 metrekare alana sahip bir kütüphane bitmek üzere. Burası Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin işbirliğinde hayata geçirilecek. İnşaat kısmında sona gelindi ve içerisinin tefrişat düzenlemeleri devam ediyor. Çok kısa zamanda bitirildiği zaman birçok alanı ile kullanıcılara hizmete verecek. İçerisinde önemli ve geniş bir alan ayrılan çocuk bölümü var. Sesli ve sessiz çalışma alanları, toplantı ve konferans salonları gibi birçok alanlar planlandı" dedi.

"Şehrimizin birçok noktasında bu tür çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Dursun; "Kocasinan Belediyesi işbirliğinde Erkilet Bölgesinde sona geldiğimiz Kocasinan İlçe Halk Kütüphanemiz var. Bu binanın hazırlanması da sona gelindi. İçerisinin tefrişatı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığı zaman yine çok önemli bir kütüphaneyi şehrimizde kullanıcıların hizmetine sunmuş olacağız. Yine Kocasinan Belediyemiz ile birlikte Yenişehir Mahallesi'nde açmayı planladığımız bir kütüphanemiz var. İlçelerimizde de yeni projeler hazırlığı içerisindeyiz. Birkaç ilçemizde de 2025 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz kütüphane planlamamız var. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin birçok noktasında bu tür çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Kültür, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun: 'Kayseri kütüphaneler şehri oldu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:36 Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 19:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun: "Kayseri kütüphaneler şehri oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.