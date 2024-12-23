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İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun: "Kayseri kütüphaneler şehri oldu"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun:

"Şehrimizin birçok noktasında kütüphane yapmayı planlıyoruz"

KAYSERİ - İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; kentte yapımına devam eden kütüphanelerle birlikte şehrin 'kütüphaneler şehri' olarak anılacağını söyleyerek; "Şehrimizin birçok noktasında kütüphane yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kayseri'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin işbirliğinde yaptığı kütüphanelerde son gelinmek üzere. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 6 bin 100 metrekare alana yaptırılan İl Halk Kütüphanesi kentin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşırken, diğer kütüphanelerde de çalışmalar sürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek; "Şehrimizde son dönemde Bakanlığımız ve Belediyelerimiz işbirliğinde çok sayıda kütüphane yapılıyor. Kayseri kütüphaneler şehri oldu. İşbirliği içerisinde yapmış olduğumuz kütüphanelerde bahsedecek olursak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yaklaşık 6 bin 100 metrekare alana sahip bir kütüphane bitmek üzere. Burası Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin işbirliğinde hayata geçirilecek. İnşaat kısmında sona gelindi ve içerisinin tefrişat düzenlemeleri devam ediyor. Çok kısa zamanda bitirildiği zaman birçok alanı ile kullanıcılara hizmete verecek. İçerisinde önemli ve geniş bir alan ayrılan çocuk bölümü var. Sesli ve sessiz çalışma alanları, toplantı ve konferans salonları gibi birçok alanlar planlandı" dedi.

"Şehrimizin birçok noktasında bu tür çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Dursun; "Kocasinan Belediyesi işbirliğinde Erkilet Bölgesinde sona geldiğimiz Kocasinan İlçe Halk Kütüphanemiz var. Bu binanın hazırlanması da sona gelindi. İçerisinin tefrişatı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığı zaman yine çok önemli bir kütüphaneyi şehrimizde kullanıcıların hizmetine sunmuş olacağız. Yine Kocasinan Belediyemiz ile birlikte Yenişehir Mahallesi'nde açmayı planladığımız bir kütüphanemiz var. İlçelerimizde de yeni projeler hazırlığı içerisindeyiz. Birkaç ilçemizde de 2025 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz kütüphane planlamamız var. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin birçok noktasında bu tür çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.