İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Şehitliği Ziyaret Etti

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Şehitliği Ziyaret Etti

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, göreve başladığı ilk gün Kayseri'deki şehitlikleri ziyaret ederek dua etti. Ayrıca, şehit annesi ve babasına başsağlığı diledi. Esen, göreve başlama mesajında ise Kayseri'nin eğitimdeki önemine vurgu yaparak, geleceğin mimarı olan çocuklara ve gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

06.08.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün Göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, şehitliği ziyaret ederek dua etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, görevinin ilk gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e makamında ziyaret eden Esen, ardından yöneticiler ile birlikte Kartal Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerini ziyaret Esen, dua etti. Esen ayrıca, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucunda gazi olan ve 5 yıl Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedavi gördükten sonra 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın Milli Eğitim personeli olan babası ve şehit annesine başsağlığı diledi

"Var gücümüzle çalışacağız"

Göreve başlama mesajı da yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen; "Her alanda başarılı, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ülkemizin kalkınmasında önemli yer tutan, bu şehre en çok yakışan sıfatın Hayırseverler Şehri olduğu Kayseri'mizde eğitim adına bu sorumluluğu üstlenmenin, bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Büyük bir öğrenci potansiyeline sahip bu güzel ailenin içinde olmak biz eğitimciler için en önemli zenginliktir. Eğitimdeki en kıymetli unsur olan öğretmenlerimizle birlikte, onlardan aldığımız güçle geleceğimizin mimarı çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız. İş ve gönül birliği içerisinde ilimizi her alanda başarıya taşıma, eğitimin niteliğini artırma amacında olup, paylaşımcı bir anlayışla bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştirebilmek, bu çalışmalara yenilerini de ekleyebilmek gayesinde, ekip ruhuyla çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum.Bugüne kadar görev yapmış, şehrimizin eğitimine katkıda bulunmuş herkese emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de bu bayrağı daha ileriye götürüp bizden sonrakilere teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:47:58. #1.13#
SON DAKİKA: İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement