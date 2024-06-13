İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'dan Karne Mesajı - Son Dakika
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İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'dan Karne Mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne mesajı yayınladı. Yıldız, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek yaz tatilini sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirmelerini temenni etti.

13.06.2024 18:41
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İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne mesajı yayınladı.

11 Eylül 2023 Pazartesi günü il genelinde 1363 okulumuzda, 166 bin 623 öğrenci ve 12 bin 386 öğretmen ile başlanan 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sonuna gelindiğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Bir eğitim-öğretim yılını daha tamamlayarak gelecek hayallerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaşan evlatlarımızın karne gününde, onların karne heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayım" dedi.

Yıldız, mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere hitaben şunları kaydetti;

"Sevgili Öğrencilerimiz, Bugün bir eğitim öğretim yılını tamamlayarak hayallerinize ve hedeflerinize doğru bir adım daha yaklaşmış oldunuz. Karnelerinizdeki notları, bir başarı ölçüsü olarak değil; zayıf ve güçlü yönlerinizi kısmen yansıtan bir tablo ve bundan sonraki yol haritanızda göz önünde bulundurmanız gereken bir nokta olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum.

Bu bağlamda dinlenip eğlenebileceğiniz, bol bol kitap okuyabileceğiniz, akraba ziyareti yapabileceğiniz ve öğrenmeye devam edeceğiniz güzel bir yaz tatili diliyor; hepinizi çok sevdiğimizi bilmenizi istiyorum.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Erzurum'umuzda eğitim camiamızın tüm kademelerinde görev yapan siz kıymetli çalışma arkadaşlarımın üstün gayretleri, özverili çalışmaları ve yakalamış olduğumuz ekip ruhu ile birçok başarıya ve ilke imza attık.

Bir yıl boyunca bazen kendinizden, bazen de ailenizden fedakarlıklar göstererek çocuklarımızın eğitimine önemli katkılar sağladınız. Geleceğimizin umudu gençlerimizin başarılarındaki rolünüz paha biçilemez. Yarınlarımızın teminatı öğrencilerimiz için eğitim öğretim yılı boyunca göstermiş olduğunuz üstün gayret ve fedakarlıklarınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Kıymetli Velilerimiz, Bir eğitim-öğretim yılı boyunca en büyük paydaşımız olarak bizlerin yanında olup eğitim-öğretim sürecinin en verimli şekilde yürütülmesi adına sağladığınız tüm katkılar için siz kıymetli velilerimize de teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu vesileyle Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi Beyefendi başta olmak üzere değerli kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin kıymetli yönetici ve personellerine, en büyük yardımcılarımız arasında yer alan velilerimize teşekkür ediyor; çocuklarımızın tatili sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçirmelerini temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'dan Karne Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'dan Karne Mesajı - Son Dakika
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