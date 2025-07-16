İl Müdürü Yılmaz\'dan ve eşinden gazi Halil Er ve ailesine ziyaret

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve eşi Deniz Yılmaz, gazi Halil Er ve ailesini ziyaret etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Deniz Yılmaz, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Gazi Halil Er ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, gazi ve ailesinin misafirperverliğiyle karşılanan İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve eşi, gazimize sağlık ve mutluluk dileklerini iletti. Polis teşkilatı adına yapılan ziyaretle, kahraman gazilere olan saygı ve minnet bir kez daha gösterildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nün, her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceği belirtildi. - BİLECİK