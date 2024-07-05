İl Müftüsü Hasan Güneş Sultanhisar'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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İl Müftüsü Hasan Güneş Sultanhisar'da öğrencilerle buluştu

İl Müftüsü Hasan Güneş Sultanhisar\'da öğrencilerle buluştu

Okulların tatil olmasıyla birlikte başlayan 'Yaz Kur'an Kursları'na ilgi artarak devam ederken, İl Müftüsü Hasan Güneş Sultanhisar ilçesindeki öğrenciler ile bir araya geldi. İl Müftüsü Güneş, öğrencilerle sohbet ederek camilerin önemini vurguladı ve anne babalara teşekkür etti. Ayrıca, İlçe Müftüsü Yakup Şener'den bilgi alan Güneş, din görevlilerine ve Kur'an kursu öğreticilerine başarılar diledi.

05.07.2024 09:49
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Okulların tatil olmasıyla birlikte 1 Temmuz'da başlayan 'Yaz Kur'an Kursları'na ilgi artarak devam ederken, İl Müftüsü Hasan Güneş Sultanhisar ilçesindeki öğrenciler ile bir araya geldi.

Kursların açıldığı günden itibaren öğrencileri ziyaret eden İl Müftüsü Hasan Güneş, Sultanhisar İlçe Müftülüğü bünyesindeki camilerde eğitim gören çocuklar ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden İl Müftüsü Güneş, "Sevgili gençler; camiler, şehrin ruhu, mahallenin ve sokağın kalbidir. Camiler en büyük değeri cemaatle kazanır. Her yaş ve seviyeden insanı bir araya getiren bu mekanların en güzel süsü ise sizlersiniz. Sizleri camilerimize gönderen anne babalarınıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Cami ve Kur'an kursu ziyaretlerinde İlçe Müftüsü Yakup Şener'den bilgi alan Güneş, din görevlilerine ve Kur'an kursu öğreticilerine başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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